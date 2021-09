Se manifiestan pobladores de Yauhquemehcan en contra de nueva presidenta 

Por presuntamente incumplir con diversos acuerdos políticos y por incurrir en actos de nepotismo, al presuntamente contratar a amigos y familiares, pobladores del municipio de Yauhquemehcan se manifestaron este lunes en el Congreso del estado para exigir la intervención de los diputados locales.

Un grupo de pobladores, encabezados por Vicente Murillo Manrique, se apostó a las afueras del Poder Legislativo para solicitar la intervención del diputado de su distrito, el morenista Vicente Morales Pérez, pues denunciaron que porque su alcaldesa, María Anita Chamorro Badillo, se niega a cumplir sus compromisos de campaña, pues les prometió darles trabajo en su administración municipal, situación que, aseguraron, no ha cumplido.

“Venimos buscando al diputado Vicente Morales Pérez porque es nuestro diputado del distrito y venimos a manifestar que la ciudadana María Anita Chamorro Badillo no cumplió con los acuerdos que hizo en su campaña porque a su servidor le prometió la dirección de obras públicas y servicios municipales con todo su personal y ahora se desdice del trato”.

“Ella dice que no estuvimos con ella, pero la ciudadanía sabe que el apoyo estuvo y nosotros cumplimos el compromiso, por eso queremos que ella nos cumpla con lo que prometió en campaña”, dijo Murillo Manrique.

Abundó que no es el único al que le prometió empleo, pero a menos una semana de haber iniciado funciones, Chamorro Badillo ha dado prioridad a pobladores de municipios aledaños para que integren su administración municipal e incluso algunos de sus familiares están “inmiscuidos” en el ayuntamiento de Yauhquemehcan.

“A muchos de sus seguidores los hizo a un lado y el compromiso que también hizo con la ciudadanía fue que no contrataría a gente fuera del municipio, pero ahora está contratando a ciudadanos que no son del municipio y también a su familia, que están inmiscuidos en la administración pública y eso es nepotismo”.

Para el grupo inconforme, la presidenta municipal de Yauhquemehcan, María Anita Chamorro Badillo ha incumplido con sus compromisos de campaña de “no mentir, no robar y no traicionar”, por ese motivo solicitan la intervención del Congreso del estado.

“Venimos a exigir que cumpla con los acuerdos que hizo porque ha contratado a gente nociva como el secretario del ayuntamiento, Abel Hernández Aguilar que fue ratificado en el cargo y no estamos de acuerdo porque es una persona nociva y oscura para el ayuntamiento”.

En caso de no tener respuesta a su petición, Murillo Manrique advirtió que tomarán la alcaldía de Yauhquemehcan y solicitarán la intervención de la gobernadora, “y si no encontramos eco tomáramos otras acciones para que todo el pueblo se volqué a la presidencia municipal y tomarla, porque no vamos a permitir que hagan lo que quiera”.