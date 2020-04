Se manifiestan docentes de Proni para que sean contratados por la SEPE; hay presupuesto, Muñoz

Una comisión de docentes adscritos al Programa Nacional de Inglés (Proni) se manifestó la mañana de este jueves frente a Palacio de Gobierno para exigir su contratación por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) para el presente ciclo escolar.

De acuerdo con Gabriela Muñoz Guevara, la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal ya autorizó los presupuestos para la contratación del personal que operará el Proni en los estados, sin embargo, hasta el momento la dependencia del ramo en la entidad no ha realizado el trámite correspondiente.

Este retraso pone a entre 30 y 40 teachers en una situación difícil, sobre todo ante la contingencia decretada por los gobiernos federal y estatal contra el contagio y propagación del Covid-19 en el país, pues no pueden acudir a las escuelas para la enseñanza del idioma inglés entre alumnos de educación básica pública.

“Hay una orden del gobierno federal para pago de maestros y asesores, sabemos que no hay un contrato pero siempre se puede llegar a un acuerdo y aún así no nos han contratado en los meses de enero, febrero y marzo y nuestra pregunta es dónde va a quedar ese dinero”, observó.

Cabe aclarar que este grupo de docentes recibe el pago de sus salarios a través del Proni, pues no forman parte de la plantilla laboral adscrita a la SEPE, de ahí que en reiteradas ocasiones han exigido tanto a nivel estatal como en el ámbito federal su basificación como trabajadores de la educación a nivel nacional.

Muñoz Guevara refirió que si bien no ha sido contratados por la SEPE, algunos compañeros impartían clases de inglés en las escuelas con el apoyo de los padres de familia, sin embargo, al suspenderse las clases hasta el próximo 30 de abril dejaron de tener esos ingresos.

Informó que también acudieron este viernes a instalaciones de la SEPE, “pero nos dijeron que no había nada de movimiento hasta el 30 de abril próximo. Solo fuimos una comisión para respetar las medidas de la contingencia sanitaria”, aseguró.

“Es una situación lamentable, triste y complicada y el secretario Educación no nos da respuesta, no tenemos dinero y ante esta contingencia estamos peor. No nos podemos quedar en casa, algunos se están dedicando comercio informal precisamente porque estamos desamparados”, expuso.

“Hay una circular dirigida al secretario de Educación por parte de Desarrollo Curricular, donde externa que se debe pagar a los asesores de las 32 entidades del país, eso quiere decir que hay recurso para que nos contraten desde enero, pero no han querido hacerlo en Tlaxcala, no sabemos por qué no hay una orden del gobernador para que nos tomen en cuenta”, refirió.