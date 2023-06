Mandataria sin atender audiencia de SNTSA para resolver problemas en OPD Salud de Tlaxcala

La secretaria general de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Blanca Águila Lima reiteró su solicitud a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, para sostener una reunión de trabajo a fin de atender todas las necesidades e inquietudes de la base laboral “a fin de brindar un mejor servicio a la sociedad”.

A pesar de las muestras de inconformidad y denuncias que existen por desabasto de medicamentos, equipo y mobiliario médico sin funcionar, deficiencias en infraestructura, entre otros, que ponen en riesgo la prestación de servicios a la salud, la también diputada local refirió que no tiene vías de comunicación directa con la gobernadora para solucionar los problemas.

Incluso, refirió que a pesar que ha solicitado, “con fundamento al derecho constitucional de petición”, reuniones con la mandataria, no hay respuestas favorables a su petición.

“Ingresé dos solicitudes de audiencia, porque no tenemos interés político ni intenciones de que esto se traduzca o se lea de otra manera, la única intención es que se den los servicios de la mejor manera, porque nos interesa como trabajadores, y desde luego que le interesa a la gobernadora, lo cual no hay duda, pero le decimos que nos reciba para que sepa de viva voz lo que sus funcionarios no le dicen”, apuntó.