La Malintzi, el  escarabajo descortezador y la necesidad del diálogo

Linda Marín*

La Malintzi, la Matlalcueyatl, la de las faldas verdes, la montaña que provee a Tlaxcala y Puebla de agua, alimento y esparcimiento entre otros beneficios, está en peligro. Secciones enteras de la montaña se están secando; cada vez son más comunes las fotografías y/o videos que muestran grandes secciones de bosque dañadas o muertas por el efecto del escarabajo descortezador, Dendroctonus mexicanus, y problemas asociados. Algunos de estos registros visuales son comparativos, la muestran verde, haciendo honor a su nombre “la de las faldas verdes”, antes del daño por el descortezador y muestran la misma sección después del daño, seca, totalmente ocre y sin vida.

El escarabajo descortezador forma parte de la diversidad biológica de la Malintzi y su función es esencial para el funcionamiento del ecosistema, actúa como un ingeniero ambiental que permite que los árboles ya dañados o enfermos finalicen su ciclo de vida y así contribuye al ciclaje de nutrientes. Las hembras del escarabajo descortezador después de copular ponen sus huevecillos en los troncos de los árboles de pino, de ocote, de cada uno de estos huevecillos se desarrolla una voraz larva que se comerá la parte viva del tronco del árbol, después cada larva pasará a la fase de pupa, en el mismo árbol y al final después de unos 4 meses saldrá un escarabajo adulto que buscara reproducirse y así continuar con su ciclo de vida. En condiciones equilibradas, el escarabajo descortezador realiza una función fundamental para el ecosistema; sin embargo, las fotografías y videos claramente nos indican que dicho equilibrio anda perdido en la Malintzi. El escarabajo esta creciendo descontroladamente, y el daño a la montaña puede ser mayúsculo, aún más de lo que ya es.

Las pobladoras y pobladores de la Malintzi, desde hace ya unos 6 años han reportado a diversas instituciones y autoridades del comportamiento anómalo del descortezador. En 2020, los efectos mayúsculos del descortezador en diferentes partes de la Malintzi del lado de Tlaxcala (Chiautempan, Teolocholco, Acuamanala) se hicieron por demás evidentes y están documentados en diversos videos (https://www.facebook.com/rescatemosalamalinche/videos/421773075735114, https://www.youtube.com/watch?v=fTKF2CbLJg0). Desafortunadamente, la magnitud del problema ha superado a las autoridades.

Gente de diferentes pueblos señala que el manejo por los diferentes niveles de gobierno se ha quedado corto. En el punto más alto el manejo se ha reducido a aplicar plaguicidas de contacto y realizar un “saneamiento” que dista mucho de lo recomendado al dejar grandes ramazones en los predios y permitir que únicamente dos empresas compren la madera extraída.

El problema en la Malintzi es apabullante y si bien se requiere de un excelente abordaje técnico que supere las múltiples contradicciones y errores que a la fecha han ocurrido no se resolverá solo con un enfoque técnico y vertical. Se requiere que las autoridades traten la situación como el problema socioambiental que es y traten de trabajar con los pueblos desde una perspectiva horizontal. Si la Malintzi, se va a salvar, si sigue manteniendo sus faldas verdes será con el apoyo y la fuerza de su gente.

Ya es tiempo de cambiar el chip y dejar el discurso pseudo conservacionista que señala a la gente como la gran amenaza para los bienes naturales y les pide que no hagan, que no muevan, que dejen que los “técnicos expertos” solucionen el problema. Este enfoque no funciona, segrega a la gente local, no permite la formación de redes de acción social y aún más no soluciona la problemática, al contrario la agrava. Así que hoy más que nunca las autoridades necesitan cambiar el enfoque; la gente local y las redes de acción social son indispensables para la Malintzi.

Algunas recomendaciones básicas para avanzar en la solución de la problemática socioambiental “Daños por el descortezador en la Malintzi” son realizar un mapeo de actores, ver a los diferentes actores involucrados en la montaña y tomarlos en cuenta para la solución, dichos representantes precisan tener voz, voto y acción. Pedir apoyo a los grupos ya organizados en los pueblos, así como apoyar a los comités comunitarios de vigilancia y promover la organización local. Considerar las habilidades de los pobladores y colectivos, en ellos reside el conocimiento tradicional, técnico y profesional que también puede salvar a la montaña. Elaborar en conjunto con la gente de la montaña un plan maestro de manejo integral del escarabajo descortezador y de la montaña que incluya acciones de monitoreo, prevención y restauración. Fomentar investigación que permita evaluar el efecto de los plaguicidas en la montaña y sus posibles efectos en los hongos micorrícicos, investigar las explosiones demográficas en relación a los cambios abruptos de temperatura, evaluar el impacto de las faenas y prácticas agroecológicas en los procesos ecológicos. Y por supuesto, promover la relación y retribución de las ciudades que reciben beneficios de la montaña, entre otros puntos.

La problemática es mayúscula y las tareas que de ella se derivan lo son aún más pero solo abordándolas podremos salvar a la Malintzi y así asegurar que seguiremos recibiendo los múltiples beneficios que ella nos provee. No hay vuelta atrás, este es el momento de actuar, sino no lo hacemos corremos el riesgo de presenciar daños aún más grandes por el escarabajo descortezador en toda la montaña. Salvemos a la Malintzi, salvemos a la Matlalcueyatl!

* Profesora UBBJ Xaltocan, Tlaxcala, [email protected]