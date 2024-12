Magistrados y funcionarios de Tlaxcala aspiran a integrar el Poder Judicial de la Federación

Magistrados en funciones, ex magistrados del Poder Judicial del estado, funcionarios y ex funcionarios electorales y municipales, y hasta ex munícipes de Tlaxcala, forman parte de la lista de aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a jueces, a magistrados de circuito y a otros cargos que serán electos por el voto popular el primer domingo de junio del próximo año.

La lista la encabeza la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE), Mildred Murbartián Aguilar, y el presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), Miguel Nava Xochitiotzi, quienes buscan acceder al cargo de ministros del máximo órgano de justicia del país.

El Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal (CEPL) dio a conocer el listado preliminar de aspirantes registrados, integrado por 10 mil 959 postulaciones, quienes buscan participar en el proceso electoral extraordinario de junio de 2025 para elegir a juezas, jueces, ministras, ministros, magistradas y magistrados.

El pasado 24 de noviembre concluyó el registro de aspirantes para participar en este proceso calificado de histórico, con un total de 11 mil 646 solicitudes, a través del sitio oficial del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, y 258 expedientes recibidos en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo. Además, dicho órgano recibió un total de 15 mil 242 correos electrónicos.

Mildred Murbartián Aguilar, con número de folio 250, y Nava Xochitiotzi, con el folio 254, son parte de las 394 personas profesionales del derecho que aspiran a ocupar el cargo de ministros de la Corte.

A ellos se les suman los nombres de la ex presidenta del Poder Judicial y magistrada en retiro, así como ex candidata al Senado de la República por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), Elsa Cordero Martínez, quien de acuerdo con la lista dada a conocer por el Comité de Evaluación del Legislativo, busca convertirse en magistrada del Tribunal de Circuito.

A ellos se suma, en la pretensión por ser ministro de la Corte, el vocal secretario de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala, Juan Manuel Crisanto Campos, quien aparece en la lista con el folio 88. Además, es de destacar que el funcionario se registró también como aspirante a magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), por lo que contenderá por esos dos espacios.

El ex presidente del extinto Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), Jesús Ortiz Xilotl, también se registró al proceso de elección para el cargo de magistrado del Tribunal de Circuito del Poder Judicial.

La ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado, Rebeca Xicohténcatl Corona –quien en su momento tachó de ‘mediocres’ a los ciudadanos que en el año 2018 votaron a favor del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador-, también se registró a este proceso, aunque su nominación está en proceso de validación, de ahí que se desconoce el cargo al que aspira contender.

Situación similar ocurre con el ex regidor del municipio de Ixtacuixtla, Dougglas Yescas Garibay, quien se postuló –con registro 10 mil 950- en este proceso de elección de los nuevos funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

También aparece el nombre de Karina Vázquez Díaz, quien se presume fue jueza municipal en Tetla y funcionaria electoral, ella se nominó al cargo de jueza de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

Ellos son algunos de los abogados tlaxcaltecas que se registraron al proceso, aunque el número puede ser mayor, pues además de verificar la lista de 10 mil 959 postulados a dichos cargos que se registraron ante el Poder Legislativo, aún falta conocer las propuestas del Ejecutivo y del Judicial.

De acuerdo a las bases de la convocatoria, el próximo 15 de diciembre, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal publicará el listado definitivo de aspirantes que cumplen con los requisitos constitucionales, legales y de elegibilidad que pasarán a la siguiente etapa, en la cual se determinará la idoneidad de cada uno.

Para ello, el Comité inició la revisión de documentos e información establecidos en la Convocatoria mediante el análisis y cruce de los registros vía plataforma, correo electrónico y de forma física determinando un total de 10 mil 959 registros efectivos.

El Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, que está integrado por Ana Patricia Briseño Torres, Andrés Norberto García Repper Favila, Maribel Concepción Méndez De Lara, Maday Merino Damián y María Gabriela Sánchez García, deberá seleccionar los perfiles mejor calificados para ocupar los cargos.

Lo anterior, con base en los principios de paridad de género, inclusión, accesibilidad, profesionalismo, ética, transparencia y garantizando la participación de los aspirantes, conforme a los requisitos, condiciones y términos establecidos en los artículos 95, 96, 97, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con la convocatoria, el próximo 31 de enero, el Comité emitirá la calificación de la idoneidad de los aspirantes y publicación de un listado de los candidatos elegibles, mientras que el 4 de febrero realizarán el proceso de insaculación pública (selección aleatoria) para ajustar el número de postulantes a cada cargo y observar la paridad de género, y para publicar los resultados de esta selección y el 8 de febrero, se conocerá la lista final de contendientes.

Cabe recordar que en junio de 2025 se elegirá a cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Además de 10 magistradas y cinco magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca; 464 magistradas y magistrados de circuito; y 386 juezas y juezas de distrito.

La reciente reforma constitucional federal establece que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, y de Circuito y juezas y jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda.

Para tal fin, el Senado de la República publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas dentro de los 30 días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda, que contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables y los cargos a elegir. El órgano de administración judicial hará del conocimiento del Senado los cargos sujetos a elección, la especialización por materia, el circuito judicial respectivo y demás información que requiera.

Además, los poderes de la Unión postularán el número de candidaturas que corresponda a cada cargo y para ello, integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, e integrarán un listado de las diez personas mejor evaluadas para cada cargo.

El Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres. También declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones antes de que el Senado de la República instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas aspirantes electas tomarán protesta de su encargo ante dicho órgano legislativo.

Las personas candidatas tendrán derecho de acceder a espacios en radio y televisión de manera igualitaria, conforme a la distribución del tiempo que señale la ley y determine el INE. Podrán participar en foros de debate organizados por el propio Instituto o en aquellos brindados gratuitamente por el sector público, privado o social en condiciones de equidad.