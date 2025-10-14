Magisterio es columna vertebral del desarrollo nacional: Alfonso Sánchez

“El magisterio ha sido y sigue siendo la columna vertebral del desarrollo nacional. Hoy Tlaxcala reconoce en ustedes, maestras y maestros, no solo a educadores, sino a formadores de ciudadanos que con su ejemplo y compromiso fortalecen el presente y el futuro de nuestro estado y de nuestro país”, afirmó el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, ante miembros de la Red Maestra Tlaxcala.

Al recibir a los integrantes de la caminata “Camino de Luz”, de esta red, realizada en el marco de los 500 años de la fundación de la Ciudad de Tlaxcala por las principales calles de la ciudad, y la cual finalizó con un acto cultural en el Centro Histórico, el alcalde destacó que este encuentro simboliza unidad, gratitud y compromiso con la educación.

“Hoy rendimos homenaje a quienes, con vocación y entrega, han forjado el espíritu del pueblo tlaxcalteca”, enfatizó tras resaltar que cada paso dado en esta caminata representa una historia de servicio, una lección de vida y un acto de amor por Tlaxcala, donde la educación pública sigue siendo motor de transformación social y base de una sociedad más justa y solidaria.

Además, el alcalde aprovechó la ocasión para agradecer públicamente a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por su respaldo para que esta conmemoración de 500 años de historia se viva con la grandeza y la dignidad que Tlaxcala se merece.

En su intervención, Cuauhtémoc Pérez Reyes, miembro honorífico del colectivo Red Maestra Tlaxcala, expresó que la educación es una causa que va más allá de cualquier ideología, pues convoca el sentido de pertenencia y siembra el futuro en las aulas.

Pérez Reyes subrayó que “no hay educación sin maestras y maestros”, y que la Red Maestra Tlaxcala es un colectivo fuerte que valora, respeta y levanta la voz en defensa de los trabajadores de la educación.

Finalmente, reiteró su reconocimiento al Ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, por brindar las facilidades para realizar esta actividad que honra la vocación docente y enaltece el papel del magisterio en la historia y el porvenir de Tlaxcala.

Como parte de la caminata y las actividades culturales se colocaron veladoras formando el logo de los 500 años, así como una ofrenda floral, elementos que simbolizan la luz del saber y el respeto por la historia.

Durante este evento destacó la presencia de J. Carmen Corona Pérez y de Miguel Ángel Carro Aguirre, miembros distinguidos de este colectivo, maestras, maestros y estudiantes, así como de funcionarios municipales que acompañaron al alcalde durante el evento, y ciudadanía en general.