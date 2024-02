Macro Jornada del Sedif, una gran oportunidad para mejorar la salud visual

Beneficiarios de la Macro Jornada de Lentes Graduados Reacondicionados y Valoraciones Visuales del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) opinaron que es una buena oportunidad para atender la salud visual y obtener lentes graduados de buena calidad y gratis.

En entrevista, Rigoberto Juárez Muñoz, del municipio de Panotla, habló de su experiencia en la Macro Jornada, en la que descubrió que tenía problemas de visión y requería unos lentes para atender su vista.

“Llegué aquí porque me enteré, a través de las redes sociales, sobre la Macro Jornada, acudí al Sedif por mis boletos y han sido muy amables. Está muy bien, porque al menos yo no tenía conocimiento de que tenía problemas en la vista. Por eso decidí acudir, y ahora me dicen que necesito un tipo de graduación específica para cada ojo porque no están iguales”, dijo.

Mientras que María Concepción Grande Fernández, del municipio de Santa Cruz Tlaxcala, expresó su agradecimiento por los lentes graduados que obtuvo mediante esta acción, ya que, de esta manera, podrá seguir compartiendo tiempo con sus nietos, a quienes podrá distinguir a lo lejos y de cerca, además de que ya podrá leer bien y escribir correctamente sus mensajes.

“Todo está muy bien, estoy maravillada. Qué bueno que hagan este tipo de eventos, mi hija lo buscó en Facebook, y me dijo que sí era realidad. Así llegamos aquí, yo y mi cuñada. Y está muy bien este programa. Ojalá que se extienda a más lugares”, comentó doña Concepción, quien invitó a las personas que tienen su boleto a que no dejen de acudir a su cita para aprovechar esta gran oportunidad.

Finalmente, Arely González López, del municipio de Texoloc, indicó que se enteró mediante pláticas con sus compañeros de trabajo y que acudió al Sedif por sus boletos para aprovechar la Macro Jornada y mejorar su visión.

“Les sugiero que acudan, que aprovechen esta oportunidad. No todos tenemos la economía para pagar los lentes y una revisión especial. La Macro Jornada es gratuita aquí y el tiempo vale la pena para adquirir los lentes que necesitan”, añadió.

Esta actividad del Sedif estará vigente los días 22, 24 y 25 de febrero para que la población de Tlaxcala mayor de 18 años acuda por su revisión visual y la dotación de sus lentes graduados gratuitamente.