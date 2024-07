LXIV Legislatura concluirá su mandato con finanzas sanas y sin heredar pasivos: Morales

La LXIV legislatura local cerrará su periodo de mandato constitucional con finanzas sanas, por lo que no heredará ningún pasivo ni pendientes financieros a los próximos diputados, afirmó el presidente del Comité de Administración del Congreso local, Vicente Morales Pérez.

En entrevista, el legislador integrante de la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que dado al manejo adecuado del presupuesto de egresos de este año, así como de los anteriores ejercicios fiscales, las arcas del Poder Legislativo gozan de “salud plena”.

“Nosotros estaremos cerrando ahora en el mes de agosto y estamos previendo entregar finanzas sanas, no dejar pendientes a algunos proveedores, el pago de los sueldos, de los salarios, del personal de base, no dejaremos pendientes para que quienes integren la LXV Legislatura local, lo podrán hacer en plenitud”, explicó.

Entonces está descartada la posibilidad de solicitar una ampliación presupuestal con el Ejecutivo para cerrar su mandato, se le inquirió.

-No, no lo tenemos previsto de momento. Nosotros seguiremos apretándonos el cinturón para cerrar con los ingresos propios, o sea, con las partidas que recibimos y con lo que tenemos presupuestado, cerrar con finanzas sanas. Hasta ahorita, no lo tenemos considerado, o sea, no hay necesidad, porque con lo que recibimos, con eso vamos atendiendo nuestras necesidades, apuntó el congresista.

Abundó que desde el inicio de la legislatura, los diputados fueron conscientes de la obligación que tenían de manejar sus recursos de manera óptima, por lo que, a pesar de algunos recortes presupuestales por ajustes trimestrales negativos, no tendrán sobresaltos en el cierre de su mandato, que concluye el próximo 29 de agosto.

Cuestionado sobre la existencia fondos para el finiquito de los trabajadores de confianza que llegaron a labor al Congreso con la actual legislatura, Morales Pérez reconoció que no tienen previsto recursos para ello, pero “pero vamos a ver cómo estamos en el asunto económico. Yo considero eso, pero de momento no tenemos suficiencia para ello. Pero ya lo iremos platicando junto con el comité. Es un asunto que iremos platicando en estos dos meses que nos resta. Pero de momento no tenemos previsto eso”.

Por otra parte, el presidente del Comité de Administración reconoció la labor que desempeñaron los integrantes de este órgano a pesar de que existieron cambios ante la salida de diputados por participar en los pasados comicios electorales, pues “ellos le dieron continuidad al trabajo que se traía y encontramos finanzas sanas. Encontramos un trabajo responsable que le dio seguimiento a quien quedó en su momento y nosotros pues vamos a continuar con ese trabajo hasta que terminemos nuestros periodo”.