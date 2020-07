Lozoya un oxímoron

Lozoya es como un oxímoron al estilo de: gentil descortesía, ir a ningún sitio, la derrota victoria, martillo de goma, pequeño gran hombre, sí pero no, mentiras verdaderas y, para un priista, otro priista.

Resulta penoso, por eso se habla muy poco de lo que Lozoya representa en el ámbito de la política y del sistema político mexicano, le hemos dado la vuelta, preferimos escuchar una y otra vez y creer que su caso es paradigmático, inédito. Lozoya no ha sido más que un sujeto cuida pistas, un administrador o gestionador, sin embargo ha sido elevado a la categoría de dueño del circo.

Lozoya es lo siempre sabido, pero también, lo siempre negado. Todo en él es morbo y expectativa. La memoria falla, por eso, es importante recordar que Lozoya es un escaparate circense ya antes visto y ejecutado por otros presidentes que castigaron a sus traidores, aun fueran correligionarios, lo hizo Obregón, Lázaro Cárdenas, Ruiz Cortines, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Peña, etc. Lozoya es un comodín, una pieza de cambio que funcionará a corto y mediano plazo, Obrador lo entendió rápido y bien, sin duda que para un priista, otro priista.

Lozoya es el ejemplo de cómo ha operado el sistema político mexicano, aunque no se quiera aceptar, aunque hoy nos cause indignación y asombro. No es el régimen neoliberal, ni los tecnócratas pragmáticos en el poder, no es propio PRI y los partidos periféricos, es la herencia de nuestros múltiples sistemas políticos. Lozoya es la ventana, la exhibición de lo siempre sabido, pero también, siempre negado. Hoy como ayer, el mexicano sabe que meterse a la política y vivir de ella es siempre una ecuación sin fallas.

La política y el poder siempre dan chambitas o dan chambotas, todo depende del lugar que él y la suspirante tengan en la escala social y, sobre todo, la cercanía con el que manda y designa. En esa lógica, todos y todas somos siempre subordinados y subordinadas, debemos trabajar en consecuencia, ser fieles hasta la ignominia para obtener el anhelado ascenso, la gran chambota. El silencio vale oro, aunque los ojos sigan observando.

Lozoya es el hilo más delgado de una gruesa filigrana que ha sostenido y sigue sosteniendo al sistema político, es la parte más delgada de una red que se soporta por la fe ciega del súbdito. Esa red reposa en la certeza de que no se romperá, nada se filtrará y nada se caerá. En esa red se mecen todas y todos, sacan la mano para tomar lo que gusten o puedan sin que nadie se dé cuenta, sin que aparentemente nadie se dé cuenta.

La novedad en el caso Lozoya podría ser la ruptura del silencio, ocho décadas en las que el silencio fue oro molido, Lozoya es la ruptura de la regla máxima, salvar al régimen por sobre todas las cosas. Este inculpado dio un giro a la lógica, canta para salvarse a sí mismo, avienta por delante a sus ex jefes, socios y amigos. El molde se rompió, más es prematuro aún saber si con él la tradición. Lozoya es el canto, la opera de la justicia en un espectáculo de altura presentado en el lujoso teatro de la Fiscalía General de la República.

La ópera de una justicia que se antoja lejana, una justicia que apenas se percibe como un eco de impunidad permanente. Esta implorada justicia tiene muchas malas señales, para comenzar los testimonios que sobre ella ha sostenido el presidente Obrador. “La justicia no sólo es castigar, sino evitar que no se repita”. Por si esto no fuera halagüeño, también sentenció que “el pueblo sea el que juzgue, los corruptos deben ser exhibidos”. Lozoya es un criterio de oportunidad, información por salvación, información por libertad. Amén de que su proceso se celebra en la más profunda discrecionalidad, las declaraciones de este tecnócrata han sido vetadas de la esfera pública, todo lo que se logra saber es a través de filtraciones a los medios de comunicación. El ocultamiento de esta información a la sociedad otorga más poder al orquestador del proceso, el control de la información es un aparato de electricidad que da descargas eléctricas, la cual siempre estará en la garganta de la oposición, así el presidente logrará doblegar a todas y todos aquellos que osen cuestionar, levantar la voz o reclamar algo al Ejecutivo.

La justicia como uso político es otra de las herencias que nos han dejado nuestros regímenes políticos, al menos desde la presidencia de Porfirio Díaz. La acalambrada y el balde de lodo persisten. Para un priista, otro priista.

Hoy una gran mayoría de la población confía en la transformación, en sus discursos, en sus dichos y en sus hechos, aunque la justicia y la persecución a la corrupción sea selectiva y se empeñen en mirar hacia afuera y al pasado inmediato –lo cual está perfecto–, pero obviando la consolidación de otros Lozoya o mini Lozoya durante su gestión. Basta ejemplificar con algunos casos que, guardando las debidas proporciones, los delitos semejantes se han reproducido: Ana Gabriela Guevara en la Conade, el enriquecimiento desproporcionado de Manuel Bartlett, la ampliación patrimonial de la pareja revelación Sandoval–Ackerman, que sin el más mínimo gesto de transparencia el escándalo se acalló cuando Ackerman sentenció que él no tenía por qué rendirle cuentas a nadie. Destaca también la gran opacidad –muchas veces señalada– en el manejo de los recursos económicos en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, los beneficios económicos a través de negocios familiares establecidos por los altos mandos. Qué decir de la reputación que tiene la nueva cónsul de México en Turquía, Isabela Arvidé. Estos ejemplos distan mucho de cumplir con la altura moral que la 4T pregona. Poco cambia, aunque hay millones que aseguran ya ha cambiado, hoy como ayer, sabemos que meterse a la política y vivir de ella es siempre una ecuación sin fallas.

Lozoya es como un oxímoron al estilo de: gentil descortesía, ir a ningún sitio, la derrota victoria, martillo de goma, pequeño gran hombre, sí pero no, mentiras verdaderas y, para un priista, otro priista.

Deseo profundamente estar equivocado y que el caso Lozoya coloque el delito de corrupción fuera de los asuntos privados, los saque de ese espacio en el que los actores políticos y sus partidos dirimían, perdonaban y perpetuaban. Que la corrupción sea colocada definitivamente en la espera pública, no como un escaparate novedoso, de uso político, sino como una convicción y acción que permita establecer la justicia y sancionar ejemplarmente a todas y todos aquellos corruptos del pasado y del presente, sean ajenos o propios.

¡Por el bien de todos!

Primero la justicia.

[email protected]