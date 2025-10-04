Lotería Nacional reconoce grandeza y trascendencia histórica de Tlaxcala con sorteo

En homenaje a la ciudad de Tlaxcala, por sus 500 años de fundación, la Lotería Nacional celebró esta noche el sorteo superior número 2 mil 859 a través del cual entregó una bolsa total de 51 millones de pesos.

En un acto celebrado esta noche en el teatro Xicohténcatl de la capital del estado, acompañada de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, de la secretaria de Turismo del gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora y del alcalde de esta ciudad, Alfonso Sánchez García, la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salón destacó la importancia de Tlaxcala en la construcción de lo que hoy es México.

Destacó que Tlaxcala desde su fundación se consolidó como como una demarcación que supo transformar la resistencia en identidad, lo que generó que aquí fundara la primera república indígena reconocida por la corona española, comenzando así “el mestizaje de lo que hoy es México”.

Desde el escenario del histórico recinto, la titular de la Lotería Nacional destacó que Tlaxcala es un referente de la memoria nacional, por lo que “nos alegra profundamente que la Lotería Nacional se sume a esta conmemoración que honra los 500 años de historia de una tierra donde nació México… esa unión de sangre, lenguas y visiones que dio origen a nuestra identidad”.

La funcionaria recordó que el organismo con más de dos siglos y medio de historia ha acompañado las grandes causas del país: “Respaldó la independencia, apoyó la reforma, dio esperanza en la revolución y hoy forma parte de la cuarta transformación de la vida pública nacional junto a la primera mujer presidenta de México”.

En su mensaje, Olivia Salomón retomó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la reconciliación de los pueblos indígenas y subrayó que “transformar a México también es reconciliarnos con nuestra historia y hacer de ella un motor de dignidad y de igualdad”.

El sorteo número 2 mil 859 emitió 2 millones 400 mil billetes que circularon en todo el país con la imagen conmemorativa de la capital tlaxcalteca. El premio mayor ascendió a 17 millones de pesos, mientras que la bolsa total fue de 51 millones de pesos. El número que obtuvo el premio mayor fue el 5170, dispuesto a su venta a través de dos series, una en la Cuidad de México y otra a través de los canales electrónico de la institución.

“Cada cachito honró a esta ciudad que supo transformar la resistencia en identidad, y cada billete se convirtió en símbolo de orgullo colectivo, porque Tlaxcala es patrimonio de todo México”, afirmó la directora de la Lotería Nacional.

Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros resaltó que el sorteo conmemorativo es “una nueva evidencia que lleva impresa nuestra narración colectiva. En cada trazo cuenta una historia que viajará por todo México y recordará al país que Tlaxcala es raíz, es identidad y es futuro”.

Cuéllar Cisneros insistió en que el medio milenio de la ciudad no debe verse solo como un recuerdo, sino como un acto de afirmación de su papel en la historia del país: “Al celebrar 500 años lo hacemos no como una mirada nostálgica, sino como un acto de afirmación. Este billete conmemorativo es memoria y horizonte: memoria porque reconoce nuestro legado cultural, artístico e histórico; horizonte porque inspira el turismo, la economía y el orgullo de ser tlaxcalteca”.

La mandataria aseguró que Tlaxcala es “un pueblo que nunca dejó de contarse, un pueblo que mantiene viva la palabra, la memoria y la visión de futuro. Sin Tlaxcala no hay México”.

El acto concluyó con la participación de las niñas y los niños gritones, quienes dieron paso al desarrollo del sorteo y a la entrega simbólica de los premios.

La ceremonia fue parte de las actividades conmemorativas por los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, donde diversas instituciones culturales, sociales y gubernamentales han sumado esfuerzos para recordar el legado de una tierra que convirtió la resistencia en identidad y que sigue siendo semilla viva de la nación.