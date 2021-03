Los trucos de la misoginia

Las respuestas del gobierno no sólo han estado colmadas de simulación respecto de la atención a la situación de violencias que vivimos las mujeres en todo el país, no sólo han demostrado desconocimiento, desinterés y descaro, sino que se mueve con trucos y teatros para ver si por fin nos callamos.

No sólo es vergonzosa la burla del presidente, su hartazgo por escuchar nuestras exigencias, sino también la falta de competencia para ser un presidente para toda la ciudadanía, pues evidentemente su construcción machista y sus políticas de Estado son en alianza con el patriarcado, para servir al sistema que considera inferiores a las mujeres y que en su intensión de seguir esquivando sus obligaciones para garantizar todos nuestros derechos a las mujeres, usa trucos para ignorar a las mujeres y los miles de ejemplos de violencia que todos los días enfrentamos y que no le significan importancia, porque el señor tiene ceguera de género.

Declarar que las autoridades serán las responsables de determinar si es culpable o no de las denuncias por violación y violencia sexual en contra de su compañero Félix Salgado, para después desacreditar esas denuncias y minimizar a “intentos por desacreditar en tiempos electorales”, y ni siquiera pronunciarse como militante de un partido que le dio el poder que finalmente logró, hace evidente que la transformación de su gobierno no contempla a las mujeres, que se mantienen lógicas machistas gobernando.

Ante tal insistencia, no solo por una de las víctimas, sino por las miles de mujeres en todo el país que exigimos que se impida el poder a agresores y misóginos, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, una especie de comité de garantías interno que vigila el cumplimiento de los estatutos y los principios dentro del partido, aprobó abrir una investigación contra Salgado Macedonio, virtual candidato de este grupo político a la gubernatura en Guerrero que, a pesar de las declaraciones de la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, quien sostuvo que en su partido “tales denuncias no deben pasar desapercibidas y tomarse con seriedad”, como ya mencionaba anteriormente, para el presidente no tiene la seriedad necesaria.

Un proceso que se llevó a cabo bajo los tradicionales pactos machistas: obstaculizar y negar la verdad y la justicia y proteger al violador, ya que en la fecha que recibirían a quien ha hecho la denuncia pública, simplemente no asistieron los integrantes de esta comisión, esto significó una gran burla y un mensaje claro de lo que su comité significa para la ciudadanía, únicamente la protección de sus integrantes. Pero, además, ante la declaración de Félix Salgado sobre la “falta de pruebas en su contra”, sólo aceptaron hoja de antecedentes no penales. ¿Una institución moralista que protege los pactos y trucos misóginos?

Andrés Manuel no sólo desacredita las denuncias públicas de las mujeres, quienes intentan hacer frente a las prácticas de obstaculización e impunidad que permanecen en nuestro sistema de justicia, sino que tampoco escucha a las mujeres de su partido, quienes han emitido comunicados y posicionamientos al respecto, quienes siguen enfrentando las conductas machistas de los hombres tanto de su mismo partido, como de otros.

Hace unos días, con la resolución de esta comisión, daba una primera impresión de que se encaminaban a una ética política respecto de las candidaturas libres de toda forma de violencia, que respondería a la nueva ley 3de3 que tanto se ha promovido, pero como muchas otras leyes y marcos normativos, su aplicación demuestra la impunidad que prevalece; horas después de llenarse las redes con la noticia de que Morena bajaba su candidatura, se compartían las declaraciones de Delgado, quien confirmaba la postura machista al interior de la comisión y del partido.

Es evidente que el respaldo del presidente y del aparato judicial en la investigación interna, pues a lo largo de las declaraciones de AMLO al respecto y después de la resolución, que no fue más que un teatro montado en su intentona por engañar a las mujeres, está claro: Salgado Macedonio será candidato hasta que un tribunal demuestre su culpabilidad. No sólo no reconocen las acusaciones en contra de su aspirante, sino que durante la “reposición del proceso”, al final, la designación de la candidatura será designado nuevamente Félix Salgado.

Sus engaños para tratar de mantener los buenos ojos hacia el gobierno morenista, repite las viejas prácticas de un Estado terrorista, represor y feminicida.

No obstante la resolución que terminó por mantener la protección de un violador, que por sí mismo demuestra el desprecio a las mujeres y vulneraciones para todas, también promueve la violencia contra las defensoras de derechos de las mujeres y las feministas que resisten, ya que, durante la visita de López Obrador a Guerrero, las compañeras que se han manifestado en contra de estas prácticas machistas, resultaron agredidas; porque el gobierno morenista y el sistema patriarcal nos quieren calladas y no lo aceptamos más.

No son sólo trucos en tiempos electorales para asegurar que los puestos de poder sean ocupados por sus allegados, sin importar las violaciones a derechos humanos y, sobre todo, de las mujeres, es la muestra de lo que hemos evidenciado desde hace muchos meses: las mujeres no somos escuchadas por el gobierno, no tienen interés por atender las condiciones de riesgo que nos están quitando la vida, no somos prioridad, porque su machismo y sus intereses se los impiden.

El trabajo que muchas compañeras están realizando para cuidar el proceso electoral y promover candidaturas que signifiquen avance para los derechos de las mujeres, es sin duda una tarea titánica, pues si bien notaremos importantes logros, también es cierto que el sistema se protege y cuida los detalles para dificultar la caída del patriarcado.