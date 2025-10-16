Los tres poderes de Tlaxcala trabajan unidos para construir prosperidad compartida: LCC

En sesión extraordinaria pública y solemne, representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial conmemoraron el 151 aniversario de la incorporación del municipio de Calpulalpan a Tlaxcala, donde la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que su anexión constituye un ejemplo temprano de autodeterminación, al tratarse de una decisión tomada con dignidad y convicción.

Subrayó que este acto histórico simboliza la unidad de pueblos libres que eligen su destino con firmeza y esperanza: “En 2025, este evento tiene un significado más profundo porque también se celebran los 500 años de la fundación de Tlaxcala, medio milenio de historia que sostiene el legado de un pueblo libre e invencible”.

“Se renueva el pacto de unidad legado por los ancestros, basado en la honestidad, el amor y la lealtad al pueblo. Se habla de transformaciones, justicia, dignidad, soberanía y bienestar común, valores que los tlaxcaltecas han defendido por 500 años”, enfatizó.

En su mensaje, la titular del Ejecutivo local aseguró que los tres Poderes del Estado trabajan unidos para construir prosperidad compartida. Se dijo orgullosa de que Tlaxcala florece en el diálogo y la unidad, porque cada uno de los poderes ha antepuesto la felicidad del pueblo por encima del poder, a la comunidad por encima del interés individual, y a la justicia por encima de la fuerza.

“El legado de 1874, y el espíritu de los 500 años, nos convoca a seguir transformando con paso firme y visión humanista cada rincón de nuestro estado, porque, así como en el pasado nuestro pueblo eligió sumarse a un proyecto de esperanza, hoy el pueblo tlaxcalteca elige seguir avanzando en la senda de la justicia y el amor por Tlaxcala. Recordemos siempre que, ‘sin Tlaxcala no hay México’”, afirmó.

Desde el salón de cabildos del municipio de Calpulalpan, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Maribel León Cruz, hizo un llamado a la unidad para enfrentar los desafíos actuales, y enfatizó que el desarrollo se construye con esfuerzo colectivo, con raíces firmes y con mirada al futuro.

“Nuestra tarea es unir voluntades para que la paz social, el desarrollo y el bienestar, sigan siendo la bandera de nuestra tierra. Que este aniversario sea más que un recuerdo, que sea una inspiración para fortalecer el futuro. Sigamos trabajando desde cada una de nuestras trincheras para hacer un Tlaxcala solidario, justo y próspero; desde la historia de unidad que comenzó aquí, para que siga siendo nuestro destino”, acotó la diputada.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, Fanny Margarita Amador Fuentes, celebró la identidad y el dinamismo de Calpulalpan, reconociendo su legado histórico y su firme avance hacia el futuro, al tiempo que se comprometió a trabajar para llevar la justicia a cada uno de los ciudadanos del municipio de Calpulalpan y del estado de forma accesible, moderna y equitativa.

“Sepan que en el Poder Judicial creemos y trabajamos todos los días para que la justicia no sea un privilegio de unos cuantos, sino el derecho de todas y todos”, anotó la magistrada, tras anunciar que, “con la próxima implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se iniciará una nueva etapa en la impartición de justicia, caracterizada por audiencias orales, juicios en línea y una visión centrada en los derechos humanos, la perspectiva de género y la protección de grupos vulnerables”.

El presidente municipal de Calpulalpan, José Manuel Jiménez del Razo, expresó su reconocimiento a la gobernadora Lorena Cuéllar por el impulso a políticas de bienestar que han contribuido a lograr un municipio más próspero, y enfatizó que, al conmemorar 151 años de la incorporación de Calpulalpan al estado de Tlaxcala, dejó de ser frontera para convertirse en símbolo de unión, integrándose a una historia de trabajo, valores y fraternidad.

“Hoy, al ser capital del estado por un día, se reafirma con orgullo ese legado histórico, lo cual no es solo un título simbólico, sino un compromiso vivo con Tlaxcala, su desarrollo, justicia y el bienestar de su gente. Se recuerda que Tlaxcala es más fuerte cuando camina unida, y que Calpulalpan es y seguirá siendo una pieza esencial en esta historia de unidad y progreso”, expresó.

A la sesión que se realizó en cumplimiento con el Decreto 172, que declara a Calpulalpan como capital del Estado por un día, en el marco del 151 aniversario de su incorporación, asistieron funcionarios estatales, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, integrantes del TSJE, e integrantes del cabildo y personal del ayuntamiento de Calpulalpan, entre otras autoridades.