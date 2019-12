Los tres “carnales” llevan su música hasta Apizaco

Son tres hermanos que tienen muchos sueños y, sobre todo, las ganas de dejar atrás las carencias que viven ahora y superarse a través del estudio. Ellos son Edgar, Johan y Abisaid Arán Cruz, tres “carnales”, menores de edad, del municipio Terrenate, Tlaxcala, quienes los fines de semana llegan a las calles de Apizaco para ganarse unos pesos como cantantes.

Con una guitarra que le regalo a Edgar su padre, el mayor de ellos, los tres unen sus voces para deleitar con algunas melodías a cambio de la voluntad de los parroquianos de la llamada ciudad modelo.

Las calles son su escenario y con la bendición de sus padres, sábados y domingos dejan la fría serranía del estado de Tlaxcala para llegar a Apizaco en donde, desde hace casi un año, han tomado como su área de trabajo.

Nadie los manda, nadie les pide que lo hagan, pero son tantas las carencias y pocas las oportunidades, dice Johan, el segundo de los hermanos, quienes optaron por la música como la forma de obtener ingresos propios para ayudar a costear sus estudios y comprarse lo necesario.

Ellos, sin saberlo, emulan, guardadas las proporciones, la historia de otros tres hermanos y un primo, la cual inicia en Rosa Morada, sindicatura del municipio de Mocorito, estado de Sinaloa, allá por el trágico año de 1968, cuando Jorge, el mayor de la familia Hernández Angulo, convence a sus hermanos Raúl, Hernán y a su primo Óscar, para formar un grupo que ahora es mundialmente conocido como Los Tigres del Norte.

Edgar, quien cuenta con 15 años de edad, es quien empieza con esta historia.

Algo que al principio, cuando entró a la secundaria hace tres años, fue como un castigo para él, ahora se convierte en un aliado en la búsqueda de sus sueños.

Resulta, rememora, que cuando dejó la primaria su pensamiento estaba fijo en entrar al taller de carpintería en la secundaria.

“Ya me veía haciendo bancos, mesas y sillas, porque mi primo hacía eso cuando iba a la secundaria, por eso cuando me pasaron al taller de artísticas donde llevamos música me enojé, porque iban puras mujeres, bueno, la mayoría. Es más, mi mamá fue hablar con los maestros para que me cambiaran de taller, pero no pudo”, recuerda, mientras afina las cuerdas de su guitarra.

Con esa decisión de los maestros, Edgar empezó a aprender música y, en especial, a tocar los primeros acordes con las cuerdas de la guitarra que su padre le pudo comprar con un vecino y la cual muestra las huellas de las batallas vividas con anterioridad.

“Mi papá pudo comprar la guitarra porque nunca me gustó la flauta o cantar nada más, porque si ya estaba en música o artísticas pensé que tenía que aprender bien, así que me acerqué más a mi maestro para aprender todo lo que se podía y aunque me falta mucho, ya saco las canciones, ya puedo leer partituras y las notas musicales”, dice con orgullo el menor de los hermanos Arán Cruz.

Con el paso del tiempo y su dedicación, Edgar, como hermano mayor, se convirtió en el ejemplo y guía de sus dos hermanos menores, quienes ahora comparten el gusto y la afición por la música que despide el mayor de esa dinastía.

En el ciclo escolar pasado, Johan, el segundo de la dinastía, ingresó a la misma secundaria que su hermano mayor y a pesar de que fue asignado a otro taller escolar distinto a la música, sigue aprendiendo de su hermano.

Lo mismo ocurre con Abisaid, quien en 2020 ya ingresará a la secundaria, pues el ejemplo le llevó a seguir los pasos de su hermano mayor y aunque no toca la guitarra, ya canta y en algunas canciones se convierte en la primera voz del trio.

Ellos, con el permiso de su padre, desde hace algunos meses llegan los sábados y domingos a Apizaco, epicentro del estado de Tlaxcala, y muy en especial para los pobladores de los municipios serranos de esta entidad.

Con la guitarra al hombro, los tres hermanos abordan el transporte público para llegar hasta la sede de su “trabajo” de fin de semana. En el camino, “para afinar garganta”, interpretan dos o tres canciones, las cuales contribuyen al pago del pasaje.

“Ya saben que cuando nos subimos a la vitrina (camioneta) o a la combi vamos cantando un rato; a veces el chofer nos perdona el pasaje, pero cuando no pasa así, la gente que nos regala una moneda prácticamente paga nuestro pasaje”, explica Johan, quien de los tres es el más abierto a dialogar.

En Apizaco, refiere, casi siempre llegan antes de las 10 de la mañana “para aprovechar el día” y empiezan a cantar por la zona del mercado Guadalupe y de ahí salen a las calles aledañas a interpretar sus melodías en alguna esquina o negocio.

De su repertorio, aunque es corto, no más de 10 canciones, la mayoría son éxitos que la gente identifica, sobre todo de música de banda y baladas norteñas. Ello les ayuda, porque el toque que le dan a su interpretación y lo menudo de su figura, hace que los parroquianos, transeúntes y comerciantes apoyen a estos jóvenes casi niños.

Cada día llegan a ganar entre 400 y 500 pesos, “aunque ha habido ocasiones que nos llevamos más”, los cuales se reparten para sufragar los gastos de la semana en su escuela, pero también comprar parte de la despensa de su hogar.

“Mamá nos dice que no llevemos nada, que no compremos, pero no nos cuesta ayudar, al final todos comemos lo que llevamos. Compramos cereal y yogurt, así como salchichas que nos gustan”, die entre risas Johan.

Al principio, sus padres no estaban nada de acuerdo con la actividad que querían emprender, porque “mi mamá no quería dejarnos venir. Ella vino dos veces con nosotros, después nos tomó confianza y, sobre todo, por el peligro, pero no hacemos daño a nadie, así que nada nos pasa”.

Aunque ninguno quiere dedicarse a la música, pues los tres tienen sueños distintos, el mayor quiere ser abogado y los dos pequeños ingenieros, se han dado cuenta que su gusto por la música les ha permitido mejorar su entorno, porque “todos los días tengo para comprar en la cooperativa”, dice Abisaid, así que quieren seguir en ello hasta que el tiempo y sus facultades se los permitan y así cumplir sus sueños y anhelos, en especial superar sus carencias.