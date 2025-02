Los trámites de juicio político en el Congreso son atendidos conforme a derecho: Báez

La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, la diputada Reyna Flor Báez Lozano rechazó ser la responsable de que las solicitudes de juicio político en contra de ex magistrados, magistrados y ex funcionarios no prosperen, pues aseguró que todos los asuntos que le fueron turnados “son atendidos conforme a derecho”.

Argumentó que corresponde a la Comisión Instructora de Juicio Político del Congreso del estado, que preside el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca dar seguimiento a cada uno de los asuntos que han sido promovidos en su mayoría por ciudadanos.

“Una vez que se turna a una comisión, la comisión es responsable de llevar a cabo el procedimiento, platicaremos de ello, pero en sí es la comisión parlamentaria respectiva, la responsable de atender el turno que le ha sido asignado”.

Lo anterior tras las aseveraciones del presidente de la Comisión Instructora de Juicio Político del Congreso del estado, Miguel Ángel Caballero Yonca, quien aseguró que el cambio de legislatura provocó que el proceso de juicio político esté paralizado, pues la mesa directiva que ahora preside la diputada Reyna Flor Báez Lozano no le ha turnado ningún expediente.

Cabe mencionar que el Poder Legislativo aún tiene pendiente por resolver la solicitud de juicio político promovida en contra del Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado de Tlaxcala, Elías Cortés Roa, y de los ahora ex magistrados de ese órgano jurisdiccional, María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez.

En este sentido, la actual representante legal del Poder Legislativo señaló que todos los procesos no solo de juicio político sino los de tipo jurisdiccional que le son notificados son atendidos conforme al proceso legislativo y de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior.

“Se van concretando conforme vayan dándose los casos de los juicios políticos y sobre eso se conforman las comisiones especiales, sería cuestión de que vayamos analizando qué juicios están pendientes y sobre eso también armar las comisiones”.

Sin dar a conocer cuántos asuntos están en trámite, la representante legal del Poder Legislativo informó que ha solicitado a cada una de las comisiones que conforman el Congreso del estado información sobre los temas que tienen pendiente desahogar.

“No tengo el número exacto de cuántos asuntos son, pero bueno, estamos haciendo también algunas reuniones con algunas comisiones precisamente para ver los asuntos que se están dando porque todo es importante… a veces tenemos un mundo de trabajo, muchas iniciativas y aquí lo más importante es darle celeridad y también atención a las iniciativas de todos los diputados”, apuntó.

