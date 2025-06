“Los sueños se cumplen en Tlaxcala”: medallista de tiro con arco de Olimpiada Nacional

El arquero Iván Alfonso González Lizárraga subió al sitio de honor durante su participación en la categoría recurvo sub 14 femenil, al lograr posicionarse como el número uno. El atleta de Sinaloa reconoció que este resultado le deja un buen sabor de boca, al ver cristalizados sus anhelos con una presea dorada.

Durante un enfrentamiento de eliminación directa, realizado en el campo de tiro ubicado al interior de la Ciudad del Deporte de Alto Rendimiento de Tlaxcala, Alfonso González superó a 26 deportistas más que dejó en el camino, alcanzando la victoria.

Los gritos de ánimo que brindaron sus compañeras y compañeros desde tribuna se escucharon dentro del campo en los momentos precisos para darle confianza a González.

“La verdad, este resultado, lo he estado trabajando durante muchos años para poder lograr la medalla, y pues me siento muy orgulloso. Agradezco a mis entrenadores, a mi familia, a mis padres, a mis hermanos y a mis compañeros. Levanté una de las primeras medallas de oro para Sinaloa, aquí, en Tlaxcala”, dijo.

A pesar de las dificultades propias del deporte, Alfonso González resaltó que Tlaxcala cuenta con un campo de tiro increíble, y que su estancia en el estado ha sido muy agradable, por las costumbres de la gente, como su hospitalidad, amabilidad y alegría, que se valoran de forma especial, aunado al apoyo que recibió.

“Muchas gracias a la porra de Sinaloa por haberme apoyado en los momentos indicados, y también me siento orgulloso de haber ganado estas medallas. No conocía Tlaxcala, se me hizo muy bonito, la competencia estuvo muy reñida. Desde aquí les afirmo que los sueños se pueden cumplir como me pasó a mí”, apuntó.

En otros resultados, Jesús Ramos se coronó campeón en la categoría recurvo sub 16 varonil; en la rama femenil, fue la tapatía Daniela Mendoza. En compuesto sub 14 varonil fue el tapatío Santiago de Jesús Álvarez, y en compuesto sub 14 femenil América Rivera de Yucatán.

Susana García, de Coahuila, hizo lo propio en compuesto sub 16 femenil, mientras que en la sub 16 varonil fue Fernando Rodríguez, de Yucatán.

Este sábado continuarán los duelos entre las categorías mayores como la sub 18, sub 21 y sub 24, en donde la yucateca Carolina Lugo se enfrentará a Ximena Domínguez, de Coahuila, en la rama femenil sub 18 modalidad compuesta, mientras que en la rama varonil será el potosino Santiago Lozano y el mexiquense Jorge Aparicio quienes apuntarán a quedarse con el primer lugar. Angela Ruiz en recurvo sub 21 femenil y Sebastián García también en sub 24 varonil estarán presentes para buscar nuevamente la gloria del pódium de Olimpiada Nacional CONADE 2025.