Viernes, agosto 29, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Los Portales, un ícono de la capital, buscará renovar su belleza: Alfonso Sánchez

La Redacción

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García encabezó una reunión con el secretario de Turismo del estado, Fabricio Mena Rodríguez y el delegado del INAH, José Vicente de la Rosa Herrera, con el objetivo de definir acciones que mejoren la imagen y conservación de Los Portales, uno de los espacios más representativos de la capital.

En el encuentro, el alcalde destacó que este sitio es más que un punto de reunión para visitantes, también es un ícono histórico y cultural de la ciudad, que debe recibir atención permanente.

En este sentido, anunció que junto con los propietarios de negocios y predios se buscará la mejor estrategia que permita preservar la belleza y el valor patrimonial de la zona.

Por su parte, el delegado del INAH reiteró el compromiso del área a su cargo para otorgar el acompañamiento técnico necesario que garanticen que los trabajos respeten las características originales del lugar.

En la misma línea, el secretario de Turismo ofreció el respaldo de la dependencia para impulsar proyectos que fortalezcan la vocación turística de la capital.

Durante la reunión también se abordaron temas relacionados con la decoración de la ciudad para las fiestas patrias y los preparativos para la conmemoración de los 500 años de la fundación de Tlaxcala, eventos que se realizarán en coordinación entre el ayuntamiento y el gobierno del estado.

Con este acuerdo, autoridades municipales, estatales y federales, junto con comerciantes y sociedad civil, buscan consolidar a Los Portales como un espacio vivo, seguro y atractivo, que conserve su esencia histórica y turística.

