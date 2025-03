Los hijos de la nostalgia

La nostalgia es la hermana alborozada de la melancolía. A diferencia de la melancolía —esa tristeza profunda e inmotivada—, la nostalgia tiene un origen claro: la evocación del pasado y el deseo de re–vivirlo. La mía es la generación de la nostalgia.

Desde hace varias semanas le he dado cobertura a los homenajes organizados por los directivos de la Escuela Segundaria General 1, la “Presidente Juárez”, para conmemorar el 60 aniversario de este plantel. Yo estudié allí de 1987 a 1990. Por lo tanto, me tocó celebrar los 25 años de su fundación. De lejos, fueron los tres mejores años de mi vida de estudiante. Ahora que he regresado, en cada entrevista que he hecho con exalumnos de diferentes generaciones, sale a relucir la nostalgia.

Esta es una palabra relativamente joven; data de finales del siglo XVII. En su Dissertatio medica de nostalgia, de 1688, Johannes Hofer propuso sustituir la palabra Heimweh, por el término nostalgia, formada a partir de dos palabras griegas: νόστος [nóstos] (regreso) y αλγία [algía], (dolor). Hofer quería “manifestar el dolor vinculado al deseo de regresar a la patria”, como recoge el Diccionario de psicología de Umberto Galimberti. Así, la nostalgia venía a ser una suerte de sentimiento doloroso ocasionado por un desplazamiento hacia un nuevo sitio para residir.

Galimberti añade que Kant recuperó el concepto, pero para deslocalizarlo del orden espacial “(la patria, el pueblo natal, la casa familiar)”, al orden temporal, “o sea, al tiempo de la juventud en que se conocieron esa patria, ese pueblo natal, esa casa familiar”. Se actualiza así la idea de la conjunción del espacio–tiempo. Lo ocurrido tiene lugar en un lugar y en un momento específico.

La nostalgia se ceba con nuestra memoria; aviva nuestros recuerdos, aunque ahora sabemos que estos no son un retrato de los acontecimientos que vivimos, sino una reconstrucción muy subjetiva, altamente selectiva de nuestro pasado. Y allí la nostalgia desliza su vitriólica mano: recordamos lo que nos conviene o aquello que nos hace sentir más a gusto.

Dicen que la infancia es la verdadera patria de los hombres. Esta idea se cuece a fuego lento en el perol de la evocación. A medida que envejecemos, solemos recordar con insistencia lo que hicimos en el pasado. Más allá de tratar de recuperar la lozanía de la juventud, lo que deseamos en volver a ese tiempo.

Los exalumnos de la “Presidente Juárez” con quienes conversé reflejaban esa sensación de anhelo por la pérdida. En sus palabras, pero sobre todo en sus miradas se adivinaba el desfile de recuerdos que revoloteaba en sus memorias. Era una mezcla gozosa y secretamente dolorosa, por aquel tiempo que ese mismo lugar les despertaba.

Y eso en general ocurre con quienes nacimos entre 1965 y los años ochenta. Nos ha tocado transitar de un mundo relativamente tranquilo, a uno vertiginoso, donde cada vez más se pulveriza el contacto directo, sustituido por un sucedáneo de realidad. Esto se parece cada vez más a la distópica realidad imaginada por Aldous Huxley en Un mundo feliz: nuestro soma son nuestros teléfonos móviles, cuya alma son miles de invisibles horas de contenidos de todo tipo: desde los didácticos hasta los criminales, pasando por un amplio arco de asuntos triviales, enconados, divisorios, polarizados, extremistas.

Pero de vez en cuando nos damos la oportunidad de hacer un fugaz e ilusorio viaje al pasado, para encontrarnos con los que fuimos y que ya no seremos. Somos los hijos de la nostalgia.