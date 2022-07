Los estragos de la trata de personas

Hace unos días estuvo en Tlaxcala la activista argentina Sonia Sánchez. Ella es sobreviviente de la trata de personas. A los 15 años de edad dejó la escuela, “porque quería comer”. Abandonó su pueblo y se marchó a Buenos Aires.

En la ciudad entró a trabajar como sirvienta, pero sus patrones no le pagaban. Era una esclava. Huyó, pero acabó enganchada como prostituta. “Puta”, dice ella, sin miedo ni vergüenza. No lo buscó, no lo quiso así.

De Buenos Aires la llevaron a la provincia de Santa Cruz, “que es la parte más al sur” de Argentina. Decir que fue un infierno lo que vivió queda lejos, muy lejos de lo que padeció Sonia.

Un relato crudo, atroz, híper violento fue el que ofreció a las decenas de personas que formábamos su auditorio. Tal vez para algunos fue catártico, en el sentido que lo entendían los griegos. Pero eso sería un gesto egoísta: redimir el terror, purificar la conciencia en la experiencia de otro o de otra, como en este caso.

Si le pasó a ella, yo quedo redimido y liberado. Egoísmo puro. Si alguien sintió eso al escuchar la historia de Sonia, mal por esa persona.

Para ella, y para decenas de activistas, investigadores y sobrevivientes, el problema es el sistema patriarcal, que enseña a los hombres (los puteros, como les llama Sonia) a considerarse dueños de los cuerpos de las mujeres.

El patriarcado permite a los hombres ejercer todo tipo de violencia contra las mujeres. Los reconoce como “los chingones”, como me refirió la también activista Alejandra Méndez, directora del Centro Fray Julián Garcés.

Y si a ello se suma el modelo del capitalismo salvaje predominante desde hace cuarenta años (y que no se ha erradicado, porque está enquistado en muchas estructuras) que a través de su ideología cosifica a las personas y las vuelve mercancías, de las que se puede disponer en una transacción comercial, el cuadro está completo.

Todo se reduce a objetos, en este caso, mujeres que, a través de un pago, proporcionan placer. Mujeres que, por otra parte, viven en condición de esclavitud. Todo es ganancia para traficantes y tratantes.

Pero también hay que pensar en los beneficiarios secundarios. Tal es el caso de industrias como la cervecera, que se ha hinchado de dinero con establecimientos como giros negros y bares, como han destacado investigadores como Ixchel Yglesias González y Óscar Montiel.

En cambio, todo es pérdida para las afectadas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos refiere que hasta 95 por ciento de las víctimas de trata de personas en el ámbito sexual son mujeres.

Lo que llama la atención es que “las Procuradurías y Fiscalías Generales identificaron a 5 mil 245 víctimas de los delitos en materia de trata de personas, siendo el 85 por ciento niñas y mujeres y el 15 por ciento niños y hombres”, según el organismo. Es una cifra ridículamente menor. El mal es muchísimo más grave.

El asunto es que aparte de numerosas omisiones por parte de las autoridades de todos los niveles y órdenes, el gran problema que se tiene desde la parte gubernamental es la negación del problema o, en todo caso, su minimización.

Para gobernantes y funcionarios, la explotación sexual no ocurre o se reduce a situaciones aisladas, esporádicas. A veces se emplea como bandera política, pero solo para guardar las apariencias, porque cuando llegan al poder, se limitan a maquillar las cifras o inventar mentiras y excusas.