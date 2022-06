Los cambios de imagen son asuntos cosméticos, no cambian la realidad

De acuerdo con su definición y uso generalizado, la palabra cosmético nombra actualmente a una “sustancia destinada a ser aplicada al cuerpo humano para limpiar, embellecer o alterar la apariencia sin afectar la estructura del cuerpo o sus funciones.” (FDA–Estados Unidos) Se trata de compuestos químicos de origen animal, vegetal, sintético o de alguna combinación, para uso externo sobre la piel o algunas partes del cuerpo en particular, regularmente para mejorar la apariencia de la persona y muchas veces de acuerdo con el tipo local vigente o al estereotipo global impuesto. Así, desde los tiempos más antiguos hasta hoy, todas las culturas han utilizado las más diversas sustancias para identificarse o para mostrarse, según sea la edad, el tiempo, el caso concreto y la identidad del pueblo al que se pertenezca. Igualmente, de acuerdo con cada región y el momento en particular, se han utilizado, y se utilizan hoy, untos, aromas y colores más o menos discretos.

Todavía en este tiempo hay pueblos en los que sus hombres y sus mujeres se aplican diferentes cosméticos en el cuerpo, y se adornan de acuerdo con la edad, al momento de la vida, a la celebración o conmemoración de que se trate, y hasta se adornan o arreglan cuerpos a la hora de la muerte y para los actos funerarios. Hasta aquí el uso cosmético de diversos materiales, sobre cuerpos vivos o muertos, se relaciona y hasta se integra en la vida misma de las personas; es decir, aunque es una forma decorativa, está integrada en el sentido de la vida y la historia comunitaria, en el caminar de sus pueblos.

Sin embargo, en muchos otros lugares y culturas esta experiencia vital se ha transformado en algo meramente decorativo y casi totalmente comercial. Conforme se ha dado la expansión y el dominio de unos pueblos sobre otros, muchas de las poblaciones conquistadas van asumiendo, por la imposición física y también por la costumbre, formas distintas de relacionarse y de arreglarse por las que tienden a parecerse al pueblo conquistador. Y ahora, aunque países como Estados Unidos y otros todavía viven de la invasión y conquista por la fuerza de los territorios, el mayor dominio, el más eficaz y duradero, es el que alcanzan las empresas transnacionales y nacionales por medio de la publicidad y el consumo por los que se promueve y se exalta la apariencia de la persona individual, sin importar ya si esa imagen tiene que ver con algún momento de la vida familiar, comunitaria o de su pueblo. Se provocan cambios de apariencia constantes que, en el fondo, tienden a individualizar y vanalizar a las personas al buscar que canalicen sus preocupaciones y aspiraciones hacia la adquisición y uso de productos que les ayuden a mantener una imagen como la que se muestra en los anuncios. De esta manera se cumplen dos objetivos muy actuales: uno, que compren todos los productos que se les anuncian, y dos, que se ocupen y se preocupen sólo por su apariencia exterior, la de todas las demás personas y cosas y de todo lo que sucede a su alrededor. De manera que, si se les proponen cambios en su persona, en las demás o en su entorno, éstos sean meramente de aspecto.

Y esto último permea también en algunos ejercicios políticos y de gobierno en los que no sólo por analogía sino porque la tendencia y las intenciones en el fondo son las mismas: se proponen variaciones que resultan sólo en cambios cosméticos, es decir, en retoques superficiales, de pura apariencia. Así ha sucedido desde hace muchos años en los ejercicios de gobierno en México y en Tlaxcala, en las propuestas partidarias de cambios legislativos que se convierten en maquillaje a la hora de llegar al Congreso, y hasta en los pretendidos esfuerzos del Poder Judicial por llegar algún día a “velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes en general, hacer cumplir las responsabilidades de las sociedades y proteger los derechos de los ciudadanos.” (TSJ de Tlaxcala) Y no sólo por incapacidad o corrupción, sino porque el sistema de políticas económicas y comerciales transnacionales así lo exigen, que no haya cambios de fondo que trastoquen los intereses de las empresas y sus industrias.

Esperamos que el gobierno del estado, cuando habla de cambiar la imagen del estado en torno a la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual, o cuando habla con los empresarios acerca de la realización de acciones y el cumplimiento de normas para mejorar la situación ambiental y la salud de la población, no tenga la intención perversa, como los anteriores, de llevar a cabo sólo cambios cosméticos, superficiales, de pura apariencia, en lugar de avanzar en verdad y con la ciudadanía en la búsqueda de soluciones a estos gravísimos problemas en Tlaxcala.

Seguiremos en alerta y manteniendo toda nuestra atención y nuestra acción en estos procesos.

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.