Domingo, agosto 31, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

“Los abuelos son la voz de la experiencia, la guía en los hogares y el pilar de cada familia”: Alfonso Sánchez

La Redacción

Con música, baile y un ambiente cargado de cariño, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García celebró con gran entusiasmo el día del adulto mayor, una jornada en la que se honró a quienes “son la voz de la experiencia, la guía en los hogares y el pilar de cada familia”.

- Anuncio -

La fiesta arrancó con la energía contagiosa de la orquesta Danzonera Tlaxcala, que llenó el lugar de acordes, pasos de baile y sonrisas, convirtiendo la tarde en un encuentro de alegría y reconocimiento hacia los adultos mayores de la capital.

En ese marco, el presidente municipal dio un mensaje de bienvenida a las abuelitas y abuelitos, a quienes agradeció por su legado: “Ustedes son quienes con esfuerzo y esperanza forjaron este municipio. Convirtieron el sacrificio en bienestar para sus familias y nos enseñaron que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la unidad, la templanza y el amor.”

Sánchez García reafirmó que su administración mantiene un compromiso permanente con este sector, por lo que “desde la presidencia municipal trabajamos todos los días para que ustedes vivan con mejores condiciones. Hemos impulsado acciones de salud, seguridad social y cercanía con los servicios que ofrece el municipio, porque estamos convencidos de que el bienestar y la justicia social comienzan con ustedes”.

- Advertisement -

El festejo incluyó la gran final de un concurso de baile, donde el presidente alentó con entusiasmo a cada grupo participante, reconociendo la vitalidad y energía de los adultos mayores en la pista. El primer lugar fue para San Esteban Tizatlán, el segundo para San Lucas Cuauhtelulpan y el tercero para Santa María Acuitlapilco, quienes encendieron el escenario con talento y pasión.

La celebración, organizada a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), se convirtió en un homenaje cálido y emotivo, que todos los asistentes disfrutaron.

En esta celebración acompañaron al alcalde de la capital: Santiago Zambrano González, delegado de la colonia El Sabinal; José Vicente de la Rosa, delegado del INAH en Tlaxcala y Marcela González Castillo, presidenta estatal de Morena y presidenta honorífica del (SMDIF), así como Mónica Jiménez Ramírez, directora del DIF municipal.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Tlatehui toma distancia de Manuel Herrera y del grupo que lo respalda en la elección de dirigente del PAN en la capital

Efraín Núñez -
Edmundo Tlatehui Persino, exalcalde de San Andrés Cholula, tomó distancia del grupo que respalda a Manuel Herrera Rojas en la elección interna para la...

El gobierno se abstiene de intervenir en la investigación contra propietarios del Club Puebla

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier dijo este domingo que se abstiene de intervenir en la investigación contra propietarios del equipo de fútbol del Club...

Activistas prometen reparar la fuente de San Miguel; fueron liberadas por la FGR

Isaí Pérez Guarneros -
Alrededor de las 14:20 horas de este domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) liberó a las cuatro jóvenes detenidas por su presunta...

Más noticias

“No entiendo cómo el mundo sigue en silencio” ante opresión palestina: Greta Thunberg rumbo a Gaza

La Jornada -
Barcelona. Con el lema "Cuando el mundo se queda en silencio, nosotros zarpamos", una flotilla con ayuda humanitaria y activistas como Greta Thunberg partió...

Imposible, una evacuación masiva, segura y digna en Gaza: Cruz Roja

La Jornada -
Gaza. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió ayer que el desalojo masivo de la ciudad de Gaza, ordenado por Israel en...

La reforma electoral deja atrás el viejo orden: Rosa I. Rodríguez

La Jornada -
La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum es una “necesidad histórica para dejar atrás el viejo orden”, enfatizó la titular de la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025