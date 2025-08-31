“Los abuelos son la voz de la experiencia, la guía en los hogares y el pilar de cada familia”: Alfonso Sánchez

Con música, baile y un ambiente cargado de cariño, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García celebró con gran entusiasmo el día del adulto mayor, una jornada en la que se honró a quienes “son la voz de la experiencia, la guía en los hogares y el pilar de cada familia”.

La fiesta arrancó con la energía contagiosa de la orquesta Danzonera Tlaxcala, que llenó el lugar de acordes, pasos de baile y sonrisas, convirtiendo la tarde en un encuentro de alegría y reconocimiento hacia los adultos mayores de la capital.

En ese marco, el presidente municipal dio un mensaje de bienvenida a las abuelitas y abuelitos, a quienes agradeció por su legado: “Ustedes son quienes con esfuerzo y esperanza forjaron este municipio. Convirtieron el sacrificio en bienestar para sus familias y nos enseñaron que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la unidad, la templanza y el amor.”

Sánchez García reafirmó que su administración mantiene un compromiso permanente con este sector, por lo que “desde la presidencia municipal trabajamos todos los días para que ustedes vivan con mejores condiciones. Hemos impulsado acciones de salud, seguridad social y cercanía con los servicios que ofrece el municipio, porque estamos convencidos de que el bienestar y la justicia social comienzan con ustedes”.

El festejo incluyó la gran final de un concurso de baile, donde el presidente alentó con entusiasmo a cada grupo participante, reconociendo la vitalidad y energía de los adultos mayores en la pista. El primer lugar fue para San Esteban Tizatlán, el segundo para San Lucas Cuauhtelulpan y el tercero para Santa María Acuitlapilco, quienes encendieron el escenario con talento y pasión.

La celebración, organizada a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), se convirtió en un homenaje cálido y emotivo, que todos los asistentes disfrutaron.

En esta celebración acompañaron al alcalde de la capital: Santiago Zambrano González, delegado de la colonia El Sabinal; José Vicente de la Rosa, delegado del INAH en Tlaxcala y Marcela González Castillo, presidenta estatal de Morena y presidenta honorífica del (SMDIF), así como Mónica Jiménez Ramírez, directora del DIF municipal.