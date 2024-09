Lorena Ruiz es responsable de sus actos; ella debe decidir su futuro en la legislatura: Zainos

La diputada aliancista Lorena Ruiz García es responsable de sus actos y acciones particulares, por lo que debe ser ella quien determine su continuidad o no el cargo al interior de la LXV Legislatura y las acciones legales a emprender, sostuvo el coordinador de la bancada del Partido Nueva Alianza Tlaxcala, Bladimir Zainos Flores.

No obstante, reconoció que la condición que atraviesa la diputada, por la detención de su pareja y padre de sus hijos, por presuntos delitos propios de la delincuencia organizada, “preocupan y ocupan” al Poder Legislativo, pero “somos respetuosos de su determinación”.

En entrevista, el líder de la bancada de Nueva Alianza sostuvo que si bien no ha dialogado por la legisladora Ruiz García sobre la situación legal de su pareja, los motivos de la detención, entre otras situaciones, refirió que como legislador deberán ser respetuosos del proceso legal y del desenlace de esta condición.

“Nosotros en primera tenemos que ser respetuosos de las instancias federales en el tema de lo que procede (detención), en los tiempos principalmente y del desahogo de sus investigaciones. Tenemos que esperar a que pase eso. En el caso de la compañera, la diputada Lorena, hemos visto que ha dado una declaración en la cual también creemos que es importante, insisto, que se puedan respetar los tiempos de las instancias federales respecto de sus investigaciones para hacer lo propio y que determinen lo conducente.

Abundó: “No hemos platicado de forma particular con la diputada en el sentido de la cuestión de lo que va a proceder. Tendremos que respetar también la decisión que ella determine, pero es una decisión particular, pero le haremos la invitación con la diputada para que haga cualquier aclaración que corresponda como tal”.

Hay expresiones que consideran necesario que la diputada se separe del cargo hasta que terminen las investigaciones del caso, se le inquirió.

-Son posturas de algunas personas, tendría que ser respetuoso en primer lugar y tendré una plática con la diputada para ver los alcances de la situación, de cómo se ven en algún momento las investigaciones que por ley correspondan y de ahí también hacer la invitación a la reflexión de lo que se tenga que hacer en el caso en particular de la diputada.

-Usted metería las manos al fuego por su compañera diputada de fracción?

-No, a ver, yo creo que he sido muy claro, es un tema de responsabilidad, de responsabilidad ciudadana. Nosotros como servidores públicos tenemos una responsabilidad y no se trata en un tema de meter las manos o no, sino al final de cuentas apegarnos a la legalidad. Algo que yo siempre lo he comentado y de forma muy abierta y pública siempre he dicho, que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones, de nuestras consecuencias. Y en cualquier instancia, al final de cuentas, como servidores públicos lo tenemos que hacer. Yo no puedo dar por hecho algo que al final de cuentas las instancias tienen que hacer su labor, dar una determinación y con base a ello, bueno, ahí sí tenemos que platicar para tomar o hacer las sugerencias correspondientes, pero lo cierto es que cada quien tiene que asumir la responsabilidad de las consecuencias, de las acciones que cada uno tuviera en consecuencia.

Esta situación no daña la imagen pública del Poder Legislativo, se le insistió.

Mira, es un tema que desde luego preocupa y que ocupa.

Nosotros desde Nueva Alianza hemos asumido con responsabilidad y principalmente hemos actuado, no solamente en las palabras sino también en los hechos y ser principalmente congruentes de nuestro decir y de nuestro hacer, pero tenemos que esperar los tiempos que las autoridades tengan que hacerlo pertinente y de ahí haremos las recomendaciones que fueran necesarias principalmente para apegarnos a un tema de legalidad y cada quien tendrá que responder por sus acciones, por sus actos.