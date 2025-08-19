Lunes, agosto 18, 2025
Lorena Cuéllar sube al sexto lugar en el Ranking de Gobernadores de Consulta Mitofsky

La Redacción

Lorena Cuéllar Cisneros se ubicó entre las y los gobernadores con alta aprobación en México. De acuerdo con los resultados del Ranking de Consulta Mitofsky de Gobernadores y Gobernadoras de México, en julio, la mandataria tlaxcalteca se ubicó en el sexto lugar de esta medición, con el aval del 51.1% de la ciudadanía.

Esto indica que, en comparación con junio, Lorena Cuéllar subió una posición, consolidándose entre las y los mandatarios estatales mejor calificados del país, muy por encima de la media nacional (48.5%).

Además, con los resultados de julio, Cuéllar Cisneros se mantiene como la quinta mujer con mayor aprobación en el ranking, la cuarta mandataria afín al proyecto de la Cuarta Transformación mejor evaluada, y la segunda gobernante con más respaldo ciudadano en la región centro del país.

De acuerdo con la encuesta de Mitofsky, las y los gobernadores con alta aprobación, es decir, superior al 50%, son: Mara Lezama, de Quintana Roo (54.9%); Tere Jiménez, de Aguascalientes (53.6%); Clara Brugada, de la Ciudad de México (53.4%); Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí (53.1%); Libia Dennise García, de Guanajuato (51.2%); Lorena Cuéllar, de Tlaxcala (51.1%); Manolo Jiménez, de Coahuila (51.0%); Julio Menchaca, de Hidalgo (50.9%); Pablo Lemus, de Jalisco (50.8%); y Mauricio Kuri, de Querétaro; y Maru Campos, de Chihuahua (con 50.7%, respectivamente).

Cabe mencionar que, en el mes de julio, la agenda de trabajo de la gobernadora Lorena Cuéllar, además de continuar con los recorridos que realiza en los 60 municipios para mantener la cercanía con la ciudadanía, se caracterizó por diversos eventos con funcionarios federales que se inscriben en las políticas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en temas sociales y de prosperidad compartida, entre otras.

Uno de los eventos más notables que encabezó el mes pasado fue la colocación de la primera piedra de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos” en Teolocholco, en la que estuvo acompañada de Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México, y la rectora de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”, Alma Xóchitl Herrera Márquez.

Y esta línea de trabajo y compromiso con la ciudanía tlaxcalteca se ha reforzado en las últimas semanas, con actividades relevantes como la presentación oficial del programa de actividades de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” en la Ciudad de México, con la titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar (Conasabi) en Tlaxcala, con el secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich Stalnikowitz.

A ello se suma el banderazo de inicio oficial de la construcción del Distribuidor Vial Santa Ana Chiautempan, con la presencia del titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina; y la firma del Convenio del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, con la visita del secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón.

