Lorena Cuéllar sí cumple a la gente; ayuda a quienes menos tienen: Lucino Cruz

“La verdad no lo podía creer, ya me habían platicado que la gobernadora Lorena Cuéllar sí cumple lo que promete, además de que se preocupa por su gente y ayuda a quienes menos tienen. Hoy lo compruebo con mi cirugía de ojos, la cual no tuvo ningún costo”, compartió el artesano Lucino Cruz Tetlamatzi, de 79 años de edad, oriundo de Contla de Juan Cuamatzi y beneficiario de la “Macro Jornada de Cirugías Oftalmológicas”.

Desde hace más de dos años, Lucino presentó problemas en su ojo izquierdo y desde ese momento se vio impedido para realizar sus actividades de manera normal. Pensar en una operación, por un costo fuera de su alcance, estaba prácticamente descartado.

No obstante, gracias al programa implementado por el gobierno del estado, Luciano Cruz es uno de los mil 100 beneficiarios de la Macro Jornada Cirugías Gratuitas Oftalmológicas que se lleva a cabo en el Complejo de Atención Especializada en Salud y Bienestar (CAESB) de Tlaxcala, en San Matías Tepetomatitlán del municipio de Apetatitlán.

Acompañado de su esposa, acudió puntual a la cita, ya que se siente afortunado de ser uno de los tlaxcaltecas que serán operados por los especialistas, quienes darán este servicio del 13 al 17 de noviembre, así como del 20 al 24 de noviembre de 2023, tras la puesta en marcha del programa.

“Desde que me acerqué para pedir mi cirugía, el proceso fue rápido. Solo fue cumplir con los requisitos y someterme a los estudios de laboratorio y al conocer el médico los resultados fui candidato a la cirugía gratuita”, destacó.

Don Lucino mantiene la fe de que después del mes de reposo y de seguir las recomendaciones de los especialistas, volverá a incorporarse a su actividad de artesano al 100 por ciento. “Debo evitar hacer esfuerzos físicos, no exponerme directamente al sol y usar gafas oscuras para proteger mis ojos”.

Visiblemente emocionado, reiteró su agradecimiento a la mandataria Lorena Cuéllar y le deseó continuar con este trabajo. “Que su ánimo de ayudar a los tlaxcaltecas se vea reflejado con más campañas de Cirugías Gratuitas Oftalmológicas”.

Asimismo, resaltó la labor del sector salud, sobre todo del personal del CAESB, que ofrece un trato con calidez, calidad y gratuidad a los pacientes.