Lorena Cuéllar reconoce al magisterio tlaxcalteca con la entrega de 36 automóviles

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la entrega de 36 automóviles a maestras y maestros tlaxcaltecas que resultaron ganadores en sorteos realizados en fechas emblemáticas para el magisterio, donde subrayó que este acto simboliza el valor que el Estado otorga a la vocación y compromiso docente, además de enviar un mensaje claro de respeto hacia su labor cotidiana.

“Ustedes son quienes, cada día, renuevan el pacto de amor con nuestra tierra; en sus manos se conservan nuestras raíces y se escribe la historia del estado”, afirmó la mandataria, al destacar que este homenaje reconoce décadas de esfuerzo ininterrumpido de quienes han dedicado su vida a la enseñanza.

A unos días de iniciar la conmemoración de los 500 años de la fundación de la Ciudad de Tlaxcala, Cuéllar Cisneros destacó que el magisterio tlaxcalteca cumple una doble función, pues además de educar, contribuye a fortalecer el arraigo y el orgullo de la identidad tlaxcalteca, “tanto en las escuelas rurales como en las urbanas y en cada aula se ha tejido la memoria que mantiene unido al pueblo”.

La gobernadora recordó su propia experiencia como docente y la influencia que tuvo en su vida personal y profesional, al tiempo de felicitar a las y los ganadores, y agradeció a todo el magisterio por mantener viva la raíz de la identidad nacional.

“Muchas felicidades, y gracias a todas y todos por mantener viva la raíz de nuestro país, porque sin Tlaxcala no hay México”, enfatizó.

En su intervención, el secretario de Educación Pública y director general de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, Homero Meneses Hernández, afirmó que la entrega de automóviles representa un reconocimiento a la historia de lucha del magisterio. Subrayó que esta práctica, surgida de gestiones sindicales, hoy adquiere un nuevo sentido: fortalecer el bienestar de los trabajadores de la educación con base en el respeto al estado de derecho.

Meneses Hernández detalló que la inversión destinada a los vehículos supera los 9.8 millones de pesos, y que, en total, el Gobierno del Estado ha destinado más de 80 millones de pesos a diversas actividades sindicales. “Es una inversión que honra el esfuerzo cotidiano de maestras y maestros, y que fortalece la confianza en el sistema educativo de Tlaxcala”, señaló.

En nombre del magisterio, la secretaria general de la Sección 55 del SNTE, Teresa Meneses Morales, agradeció el respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, al reconocer que este beneficio histórico ha sido fruto de la organización sindical.

“Este apoyo es una muestra clara de respeto hacia el magisterio y de valoración al esfuerzo diario que realizan en cada aula para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes”, expresó.

El evento también contó con la asistencia de dirigentes sindicales como Cutberto Chávez de la Rosa, de la Sección 31 del SNTE; Karina Erazo Rodríguez, del Sindicato 7 de Mayo; Paola Rossi Mendieta Popocatl, del Sindicato Mártires de 1910; Irma Verboonen Cegueda, del Sindicato Alberto Juárez Blanca; y Salvador Núñez Sampedro, del Sindicato Justo Sierra, así como representantes del Comité Ejecutivo Nacional ante las secciones 31 y 55.

Con esta acción, el Gobierno del Estado refrenda su reconocimiento al magisterio tlaxcalteca, considerado un pilar en la formación de nuevas generaciones y en la preservación de la identidad del pueblo.