Padres solicitan a Lorena Cuéllar que gestione medicamentos para quimioterapias en el HIT

Padres de hijos que son atendidos con quimioterapia en el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) informaron que sigue el desabasto de medicamentos en dicho nosocomio y temen que por la falta de atención empeore el estado de salud de estos pacientes, por lo que este jueves solicitaron a la coordinadora estatal de Programas de Desarrollo Integrales del gobierno federal, Lorena Cuéllar Cisneros, su apoyo para solucionar este problema.

Los padres expusieron que el medicamento está llegando a cuentagotas en el HIT y no va a alcanzar para todos los pacientes que reciben quimioterapia, de ahí que solicitaron a la funcionaria federal su intervención para ver de qué manera puede hacer las gestiones para que llegue el medicamento y de no ser posible que lo consiga a través de alguna fundación.

En respuesta, Lorena Cuéllar les comentó que en cuanto se enteró de este problema a través de un video que circuló en redes sociales donde los niños pedían a los Reyes Magos que les trajeran de regalo sus medicamentos, ella se puso en contacto con el titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar y este le comentó que asistiría el domingo al HIT para conocer la situación.

“Todavía ayer me dijo que falta el oficio de requerimiento por parte del secretario de Salud de Tlaxcala, René Lima Morales, con el objetivo de que realice la ministración de los medicamentos porque no pueden salir del almacén si no es con la petición de un documento oficial”, explicó Cuéllar Cisneros.