Lorena Cuéllar mantiene política de gobierno abierto y cercano a la ciudadanía

Como parte de la política de gobierno abierto y cercano a la ciudadanía tlaxcalteca, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros realizó la quinta audiencia pública del año en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno.

La mandataria estatal brindó atención personalizada a cerca de un centenar de personas de diferentes municipios, quienes le expusieron sus necesidades en materia de salud, empleo, campo, educación, procuración de justicia, infraestructura, medio ambiente, cultura y acceso a programas de bienestar social.

Alrededor de las nueve de la mañana, la titular del Ejecutivo local arribó a Salón Rojo de Palacio de Gobierno, donde integrantes de su gabinete estaban listos para iniciar la atención ciudadana correspondiente.

Entre los primeros solicitantes de audiencia atendidos por la gobernadora estaban Oscar Iván Aztatzi Saldaña, y su esposa, Liliana Rosa Flores Rodríguez, del municipio de Tetlanohcan: “Hay mucho respeto en la atención que nos dio la gobernadora, en estos tiempos tan difíciles, sobre todo, en cuestiones económicas. Soy una persona que sufre insuficiencia renal y es una satisfacción que ella se haya tomado el tiempo para escucharnos”.

Aztatzi Saldaña refirió que la petición realizada sobre una oportunidad laboral para su esposa fue positiva, y eso, dijo, es satisfactorio, “para superarnos económicamente y solventar gastos familiares”.

“Nunca había tenido la oportunidad de estar tan cerca de un gobernante, pero hoy tuvimos la oportunidad de que se nos abrieran las puertas de Palacio y estamos gustosos de que la gobernadora nos haya recibido. Se merece un 10 por esta acción”, abundó.

También arribó Edgar Xochipa García, y su mamá, Juana García Juárez. Él planteó un apoyo en salud, mismo que fue atendido por la secretaria de Bienestar, María Estela Álvarez Corona.

“Uno acude por necesidad, y nuestra gobernadora siempre se ha distinguido por tender la mano a las personas que lo necesitan. La gobernadora se ha distinguido por el alto sentido humano que le caracteriza y eso, considero, le ha permitido encabezar uno de los mejores gobiernos que hemos tenido en el estado”, comentó.

El espacio de participación ciudadana está abierto a todos los sectores de la población y, en esta ocasión, fue aprovechado por el sindical.

“Tenemos una excelente gobernadora de 10. La conozco de hace muchos años. Es una excelente persona. Es solidaria en los problemas, y no deja tirado a nadie. Siempre escucha y resuelve. Desde que la conozco, ha tenido ese compromiso, y hoy más como gobernante”, afirmó el secretario general electo del Sindicato de Trabajadores de Industrias Varias, Justino Hernández Xolocotzi.

Opinó que el reciente resultado de la votación habla precisamente de la responsabilidad de quien gobierna la entidad, “y que, si no fuera una votación tan alta, tan avasalladora y aplastante, entonces sí deberíamos de preocuparnos”.

“Sin embargo, yo veo que va más que bien”, anotó.

Algunos de los ciudadanos que acuden por primera vez a una audiencia con la gobernadora, refieren que se sienten escuchados y valorados como personas, ya que en anteriores administraciones no existían los canales de comunicación abiertos al público, ni mucho menos había empatía con las necesidades que los aquejaba, especialmente de aquellos que pertenecen a los sectores más vulnerables.

“Fue algo increíble. Nunca pensé que la licenciada tuviera ese carisma, apertura, y esa amabilidad, sensible ante los problemas que uno viene a presentar. Fue un trato muy humano. Hace varios años me acerqué con un gobernador, pero la verdad no sé qué pasa que cuando llegan al poder, no son empáticos. Pero nada que ver con la gobernadora; increíble su trato, su persona. Nos abraza como si nos conociéramos de toda la vida, como su familia, y eso hace que uno se sienta en confianza”, manifestó, Martha Ramírez Sánchez, originaria del municipio de Tlaxcala.

Varios se trasladaron de lugares lejanos a la capital tlaxcalteca, por lo que no desaprovecharon la oportunidad para saludar a su gobernadora, tomarse una fotografía o bien, entregar algún presente que, con mucho amor y cariño, recibió de propia mano.

Desde flores hasta comida, la mandataria recibió de cada uno de los asistentes, con el propósito de que se sintieran en un ambiente de confianza y seguros de que serían atendidos de manera personal.

En este ejercicio de audiencias públicas, participaron los titulares y directores de área de diferentes dependencias, a fin de otorgar respuesta inmediata o una orientación a las peticiones presentadas, de acuerdo con el tema de interés de los ciudadanos.

Los asistentes agradecieron la oportunidad de exponer sus peticiones e invitaron a la población en general a que se acerquen al gobierno estatal para solicitar un espacio dentro de las audiencias públicas que seguirán realizándose en el resto del año, con el fin de que cada tlaxcalteca sea escuchado y se apliquen de manera más eficiente los programas y servicios gubernamentales a quienes más lo necesita.

De esta manera es como el gobierno del estado, a cargo de Lorena Cuéllar Cisneros, reitera su compromiso de transformar la vida de mujeres, hombres, niños, jóvenes y adultos mayores, con instituciones más cercanas, abiertas y transparentes.