Lorena Cuéllar, ejemplo de gobernabilidad en el país: Augusto López

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández señaló que el estado de Tlaxcala es ejemplo de gobernabilidad en el país gracias al trabajo que realiza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien “ha dado resultados para trascender este y el siguiente sexenio”.

Al encabezar el evento ‘Diálogos Ciudadanos: Reforma Electoral y Gobernabilidad en México’, en el Centro de Convenciones de la entidad, el titular de Gobernación subrayó que la mandataria estatal es un ejemplo de trabajo, dedicación, entrega y preocupación por su gente.

En compañía de la gobernadora de la entidad, López Hernández sostuvo que, por esa razón, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo instruyó para apoyar a Tlaxcala, “hay que ayudar a los tlaxcaltecas, hay que estar cerca, no podemos dejar sola a Lorena”, expresó.

También manifestó que en la actual administración se construye un México más justo e igualitario, en el que desde el ejercicio del poder se respetan los derechos a expresarse y discernir, a pesar de las diferencias ideológicas y religiosas que existen.

Al hablar sobre la reforma electoral, el encargado de la política interna del país aseguró que esta propuesta busca reducir el número de diputados y de senadores plurinominales, que los consejeros electorales sean electos de manera directa y democrática por los ciudadanos, y que se les recorte dinero público a los partidos políticos, “por eso la votaron en contra”, consideró.

López Hernández reiteró la disposición del Gobierno de México para ayudar a la entidad no solo en temas de seguridad, sino en salud, migración, abastecimiento de agua, entre otros.

En tanto, la titular del Ejecutivo estatal, Lorena Cuéllar indicó que “estamos aquí reunidos porque sabemos que el diálogo es el único que puede sensibilizar, el único que puede acercarnos corazón a corazón, poder estar cerca del pueblo y escuchar al pueblo. Decirles que seguiré siendo una gobernadora de la Cuarta Transformación, una mujer cercana a ustedes, al pueblo, que es el sabio, el que da los buenos consejos y al que tenga la obligación de escuchar.

Expuso ante el funcionario federal que “en Tlaxcala estamos realizando acciones que atienden a profundidad las necesidades de las y los tlaxcaltecas, y que desde lo más profundo de este estado, estamos trabajando sobre todo con mucha humanidad, pensando en aquel que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene las necesidades básicas en un hogar y que es ahí donde queremos incidir”.

Refrendó su compromiso de continuar con trabajo y ser ejemplo de la Cuarta Transformación, con acercamiento y atención de las necesidades que se registran en cada uno de los municipios.

Ante la presencia de diferentes sectores de la población, empresarios, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Ramón Celaya Gamboa y quien fungió como moderador del evento, Manuel Gurria Reséndez, afirmó que continuará con la misma emoción, pasión, amor y entrega en su trabajo para dar los mejores resultados y hacer de Tlaxcala una nueva historia.

Durante la visita de trabajo, el titular de Gobernación estuvo acompañado por los diputados federales, Marco Rosendo Medina Filigrana y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.