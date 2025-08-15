Jueves, agosto 14, 2025
NoticiasEstado

Lorena Cuéllar destaca que Tlaxcala ha logrado la reducción de pobreza más significativa en 40 años

La Redacción

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró la Unidad de Bienestar para tu Nutrición, en la comunidad de Tizatlán de la capital del estado, donde destacó que, por primera vez en 40 años, Tlaxcala ha registrado una reducción histórica de 11.7 puntos en los niveles de pobreza y pobreza extrema, logro confirmado por los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La mandataria explicó que este resultado es producto de una estrategia integral que impulsa el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Bienestar y el Sistema Estatal DIF (Sedif), para entregar apoyos en materia de alimentación, salud, vivienda, inclusión y ayudas funcionales a la población vulnerable del estado, y que refleja que los programas sociales permiten a las personas vivir en mejores condiciones.

“El próximo año lograremos la cobertura total en agua y electrificación para que a ningún hogar le falte agua ni luz, porque si garantizamos lo básico, mejoramos la vida de nuestra gente”, señaló.

La gobernadora señaló que con la apertura de la Unidad de Bienestar para tu Nutrición en Tizatlán suman 12 espacios en distintos municipios del estado que ofrecen comida caliente a bajo costo y acceso a productos de la canasta básica, beneficiando a miles de familias.

“Es una prioridad para mí que la gente tenga alimento en su casa; y pronto abriremos el Banco de Alimentos aquí en Tlaxcala, que dará apoyo a mujeres, quienes también podrán participar en la elaboración de paquetes alimentarios”, explicó Cuéllar Cisneros.

En materia de inclusión y desarrollo social, la gobernadora Lorena Cuéllar recordó la puesta en marcha de proyectos emblemáticos, como la Ciudad de la Inclusión, en el antiguo Hospital General para la atención integral de personas con discapacidad; la Ciudad de la Juventud, en el Parque del ITJ, con espacios deportivos y recreativos; y la Ciudad de la Familia, para fomentar la convivencia entre la población.

En su intervención, la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, detalló que, en todo el estado, las 12 Unidades de Bienestar para tu Nutrición atienden a 7 mil 336 personas, mediante la tarjeta de abasto social que les permite adquirir productos de la canasta básica.

Dio a conocer que, en el municipio de Tlaxcala, para este 2025, 611 personas cuentan con este respaldo, y dio a conocer que, de lunes a viernes, se reparten mil 810 comidas diarias a un costo simbólico de 20 pesos, lo que suma 36 mil 200 raciones mensuales en todas las unidades.

Agradeció a la gobernadora Lorena Cuéllar el impulso y compromiso con las familias tlaxcaltecas, al destacar que este programa es hoy una realidad que crece y transforma vidas.

“Queremos que cada persona beneficiaria tenga acceso a alimentos de calidad y a bajo costo, pero también que podamos juntos transformar hábitos para una vida más saludable”, afirmó.

Previamente, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, destacó que este espacio, a partir de hoy, será un punto de encuentro, apoyo y cuidado para las familias, luego de permanecer cerrado por más de 30 años.

“Hoy renace con la misión de alimentar, orientar y servir con el corazón”, apuntó.

A nombre de las beneficiarias, Norma Alicia Castro Escobar agradeció a la gobernadora del estado el apoyo que recibe mensualmente para mejorar su alimentación, además de que los servicios que ofrece la unidad le permiten generar ahorros en su economía familiar.

La Unidad de Bienestar para tu Nutrición de Tizatlán está ubicada en calle Cuahuatzala 2A, frente a la Unidad Médico Familiar del ISSSTE, con un horario de tienda de abasto social, de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas; y de comedor, de lunes a viernes, de 11:00 a 16:00 horas.

Más noticias

