Lorena Cuéllar constató la entrega de pensiones a personas adultas mayores y con discapacidad en Atltzayanca

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros realizó la entrega simbólica de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y con Discapacidad en el municipio de Atltzayanca.

En el acto protocolario, la titular del Ejecutivo local informó que en este primer bimestre los abuelitos recibirán su apoyo con el respectivo aumento del 20 por ciento anunciado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es decir, 3 mil 850 pesos.

“El presidente está trabajando para que de aquí a cuando él ya se vaya, le faltan tres años y si todo sale bien con las votaciones que se van a tener, ya deje fortalecidos a los adultos mayores y reciban 6 mil pesos, eso va a ser una gran ayuda, un gran apoyo, ya casi logramos los 4 mil pesos, pero vamos poco a poquito”, indicó.

Destacó que al igual que el mandatario federal, el gobierno que encabeza trabaja con la convicción de apoyar a los sectores más vulnerables, esto a través de la creación de un programa estatal dirigido a las personas con discapacidad de 29 a 65 años de edad.

“Vamos a invertir para que a las personas de 29 a 64 años de edad que no vean, que no oigan, que no caminen o que tengan alguna deficiencia mental, también reciban su apoyo (…) también va haber apoyo de sillas de ruedas, andaderas, muletas, operaciones de cataratas, de carnosidad, porque todo eso cuesta mucho y queremos que ustedes sepan que estoy preocupada porque tengan lo necesario para una vida más digna”, expresó.

De igual forma, la mandataria estatal enumeró las acciones emprendidas desde el inicio de su administración para hacer frente a la pandemia por el SARS–CoV–2, mejorar los rubros de salud, educación, campo, seguridad y medio ambiente, así como para erradicar la violencia contra las mujeres.

En su intervención, el alcalde Gustavo Parada Matamoros reconoció el respaldo de la gobernadora al atender de manera inmediata sus solicitudes, “Yo creo y lo ha demostrado que usted es una persona moral y sensible y de buenos sentimientos, lo cual la hace más grande y le pone más entusiasmo, más ganas al desarrollo de nuestro estado y obviamente si hay desarrollo para el estado hay desarrollo para nuestro municipio”.

Mientras que el beneficiario José Dionisio Lima Aguilar agradeció el apoyo brindado por los gobiernos federal y estatal a las personas de la tercera edad que también son productores del campo.

“Dígale (al presidente) que estamos contentos también con la sacudidita que le está dando a nuestros antiguos gobernantes que no nos dieron nada, nos pasaron a amolar, alabamos al señor presidente con la edad que tiene, estamos contentos con él (…) en la consulta que va a haber vamos a votar por él, llévele de parte de todos nuestro agradecimiento y nuestro saludo”.

Al término del evento, las autoridades locales le entregaron un salterio a la mandataria y ella, a su vez, anunció que en próximas fechas se abrirá una escuela de salterios en este municipio para que no se pierda esta tradición.

En representación del delegado de los Programas para el Desarrollo en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez, acudió Martín Islas Sánchez, director regional de Programas para el Bienestar en la entidad.