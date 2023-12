Lorena Cuéllar, a dos años de la nueva historia

Minutos antes de las 11:00 horas, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, arribó al Centro de Convenciones en la capital del estado. Ahí, la esperaban ciudadanos, representantes de todos los sectores de la sociedad, algunos de ellos beneficiarios de los programas que desarrolló, así como invitados especiales.

En el salón, desde antes de la llegada de la mandataria estatal, prevalecía un ambiente festivo, mientras varios pendones daban constancia de la cercanía con los ciudadanos que ha caracterizado a la gobernadora, ese era el ambiente que prevaleció durante el acto protocolario.

Cuando el maestro de ceremonias anunció el ingreso de la mandataria, los aplausos se alargaron para recibirla y se pusieron de pie. Entre ellos estaban la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, quien llegó en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, de quien por cierto Lorena Cuéllar destacó la amistad que los ha unido en poco tiempo al realizar proyectos conjuntos.

Tras rendir homenaje a la bandera, la gobernadora ascendió al área destinada para su mensaje. Ahí, ante más de seis mil asistentes congregados en el salón y otros más en el Teatro del Pueblo, en el recinto ferial, Cuéllar Cisneros inició su informe en el que relató los resultados alcanzados a lo largo de su segundo año de gestión, en los ejes de salud, bienestar, economía, turismo, campo, seguridad, infraestructura, educación, cultura, medio ambiente, deporte, migrantes y mujeres.

La mandataria presentó un formato novedoso en su informe. Con videos, beneficiarios dieron testimonio de cómo les cambió la vida con el acceso a programas sociales, pero más aún, las historias no se quedaron sólo en la pantalla, pues cada uno de ellos fue nombrado por Cuéllar Cisneros al ser parte de sus invitados especiales.

Gabriela Bonilla Vázquez, Silvino Morales García y Candelaria Arce Pérez agradecieron a la gobernadora porque, aseguraron, mejoraron sus condiciones de vida.

Esos agradecimientos fueron parte el ambiente que prevaleció en los casi 120 minutos que duró el informe de actividades, en el que destacó que ha cumplido 266 compromisos en los primeros dos años de gobierno de los 300 con los que inició la administración, lo cual fue validado por los presentes, quienes interrumpían el discurso con aplausos.

La gobernadora culminó su mensaje con la frase “Viva Tlaxcala”, que arengó en tres ocasiones, para posteriormente reencontrarse con sus invitados, a quienes saludó y hasta se tomó selfies con ellos. Lo mismo ocurrió en el Teatro del Pueblo, donde ciudadanos la esperaban para estrechar su mano y tomarse una foto con el celular en mano.

Al término del acto protocolario no faltaron las entrevistas a los exgobernadores Beatriz Paredes Rangel, José Antonio Álvarez Lima y Héctor Ortiz Ortiz, políticos de extracción priista y panista que no dudaron en reconocer los logros en Tlaxcala a favor de la ciudadanía.

“A Lorena siempre le ha preocupado la salud de sus semejantes, por eso su interés de fortalecer el sector salud”, dijo Marco Antonio Mena Rodríguez, el anterior gobernador que llegó por el PRI pero que ahora está con Morena, al igual que Alfonso Sánchez Anaya, gobernante tlaxcalteca de 2006 a 2012 por el PRD y ahora también del partido guinda.

De la misma manera, los alcaldes y diputados reconocieron el trabajo emprendido por la gobernadora al llevar mejores condiciones de vida a los habitantes en los 60 municipios; “inició una transformación muy notable, su interés por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos no ha tenido límites”, declaró el alcalde de Huamantla, Salvador Santos Cedillo.

Al paso de la mandataria para salir del recinto, continuaron los aplausos, en reconocimiento a su trabajo y la transformación que ha llevado al estado para construir una nueva historia.