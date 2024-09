Logros en cultura, gracias al respaldo de Lorena Cuéllar: Antonio Martínez

Antonio Martínez Velázquez, quien ocupó la titularidad de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, destacó que los compromisos y logros obtenidos durante su gestión fueron gracias al respaldo y apoyo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien ha dado un impulso sin precedentes a este sector.

- Anuncio -

En el Teatro Xicohténcatl, y en presencia de la titular del Ejecutivo estatal, quien tomó protesta de ley a las y los nuevos integrantes de su gabinete legal y ampliado, Martínez Velázquez destacó la ampliación del Museo de Arte de Tlaxcala, las licenciaturas en Educación Musical y de Artes Plásticas y Visuales, así como la restauración de los murales de Palacio de Gobierno, y la creación del plan de salvaguardia de los procesos artesanales de la Talavera de San Pablo del Monte.

“Gracias al respaldo de la gobernadora, impulsamos un trabajo basado en tres ejes: Profesionalización de la Enseñanza Artística, Preservación del Patrimonio Cultural de Tlaxcala y el Fortalecimiento de la Infraestructura Cultural del estado”, dijo.

Al respecto, Antonio Martínez aseveró que éste ha sido un trabajo fundamental de la gobernadora, por lo que expresó su reconocimiento y gratitud a la mandataria estatal.

- Advertisement -

“Yo le agradezco profundamente haberme dado el honor más grande de mi vida, de poder servir al pueblo de Tlaxcala, de poder servir hasta el día de hoy a los creadores, y de poder serviles con entusiasmo, alegría, entrega y, sobre todo, con mucha admiración porque Tlaxcala en cada rincón tiene talento, tiene belleza”, enfatizó.

En su mensaje, la gobernadora Lorena Cuéllar refrendó su compromiso con el pueblo de Tlaxcala, por lo que conminó a las y los nuevos integrantes de su gabinete a servir con compromiso y sumar esfuerzos en beneficio de los tlaxcaltecas.

“Quiero decirles que, elegir a mi equipo de trabajo fue difícil porque analizo miles de expedientes, me siento muy horada y me da mucho gusto saber que, integrantes de mi gobierno sean elegido para a tareas a nivel federal porque quiere decir que proyectan trabajo, disciplina y la responsabilidad”, indicó.

- Advertisement -

Ahí, la titular del Ejecutivo tomó protesta de ley a la escritora tlaxcalteca, Karen Álvarez Villeda, extitular de la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), cono Secretaría de Cultura de Tlaxcala.

En su oportunidad, la nueva titular de Cultura en Tlaxcala aseguró impulsará los proyectos encaminados de la Secretaría a favor de la comunidad artística y que fomentará el acercamiento de las diferentes expresiones artísticas entre la población del estado.

“Por supuesto, impulsar los proyectos que deja el secretario, fomentar inclusión, trabajar por la diversidad y seguir impulsando la equidad. Es lo que quiero hacer en mi estado y regresar lo que me dio. Estoy feliz, porque este estado me vio crecer y aquí tuve mi primera beca, tomé mi primer taller, aquí se publicó mi primer libro y por supuesto que regresaré todo lo que me dio”, puntualizó.

Cabe destacar que, Karen Álvarez Villeda ha formado parte del Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa, en donde también fue Encargada de Difusión y Participación en 2015. Colabora habitualmente en Letras Libres y Nexos. Publicó sus primeros poemas a los 17 años. Además, con Dodo, su tercer libro, obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven “Elías Nandino”, que es el reconocimiento más importante para poetas menores de 30 años en México.

Autora de títulos como: Teoría de cuerdas (2023: Vaso Roto: Madrid), Anna y Hans (2021: Fondo de Cultura Económica: Ciudad de México), Constantinopla (2013: Posdata Ediciones: Monterrey), Babia (2011: Ediciones de Punto de Partida de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Ciudad de México).

Asimismo, incursionó en el ramo literario del ensayo con temas como: Agua de Lourdes (2019: Turner), Visegrado (2018: Almadía-Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura), y Tres (2016: Cuadrivio Ediciones).

En la literatura Infantil, publicó las obras tituladas “Mi vida con las piedras” (2022: Fondo de Cultura Económica: Ciudad de México), “Pelambres” (2015: Pearson: Hispanoamérica), y “Cuadrado de Cabeza. El mejor detective del mundo” (o eso cree él) (2015: Edebé: México), por mencionar algunas.

Cabe destacar que, Villeda es una de las primeras mujeres mexicanas en hacer poesía virtual, además de ser distinguida con múltiples premios en los que resaltan: Premio Nacional de Poesía “Ignacio Manuel Altamirano” 2020, Premio Nacional de Literatura “Gilberto Owen” 2018; Premio Bellas Artes de Ensayo Literario “José Revueltas” 2017; Premio Nacional de Poesía “Clemencia Isaura” 2016; Premio del Milenio Mundial de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), 2007-2008; V Premio de Poesía Dolores Castro, 2007; Primer lugar en el área de ensayo del VI Concurso de Tesis, Ensayo y Cuento del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), 2006; IV Premio Nacional de poesía para niños Narciso Mendoza, 2005; Premio de Ensayo literario sobre José Emilio Pacheco del Tecnológico de Monterrey, 2005, entre otros.