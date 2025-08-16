Logran salir del rezago educativo 200 ciudadanos de la capital gracias al gobierno de Alfonso Sánchez e ITEA

El Gobierno Municipal de Tlaxcala, encabezado por Alfonso Sánchez García, y el Instituto Tlaxcalteca de Educación para los Adultos (ITEA), que dirige Michelle Brito Vázquez, lograron que 200 ciudadanos concluyeran su proceso de alfabetización y educación básica, lo que les permite así salir del rezago educativo.

- Anuncio -

Durante la ceremonia de entrega de certificados, que tuvo lugar en el Centro Histórico, el presidente Alfonso Sánchez García destacó que estos documentos representan más que un requisito escolar, pues son un símbolo de esfuerzo, perseverancia y esperanza.

“Hoy vamos a entregar certificados a quienes han concluido su proceso de alfabetización y educación básica. Estos documentos representan mucho más que un papel, son la prueba viva de que nunca es tarde para aprender y que siempre es posible superarse”, expresó el alcalde en el acto en el que, como reconocimiento simbólico, entregó una despensa a cada persona que concluyó sus estudios.

El edil capitalino subrayó que este logro es parte del programa El Buen Juez por su Casa Empieza, que impulsa el ITEA, y que se aplica en el Ayuntamiento a través de la Dirección de Bienestar, el cual también permite a ciudadanos y servidores públicos iniciar o concluir su educación básica.

- Advertisement -

Esta acción se suma a la Estrategia Nacional de Alfabetización, respaldada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, con el objetivo de que en 2026 Tlaxcala sea territorio libre de analfabetismo.

Por su parte, la titular del ITEA, Michelle Brito Vázquez, agradeció al presidente municipal por su respaldo para consolidar el convenio que acerca servicios educativos gratuitos de primaria, secundaria y alfabetización a todos los rincones del municipio.

Resaltó que muchos de los beneficiarios no pudieron concluir su educación por circunstancias económicas, laborales o de acceso escolar, y que este programa les brinda una segunda oportunidad para aprender. Además, mediante esta estrategia se cumple una indicación de la Gobernadora para trabajar en coordinación con las autoridades municipales.

- Advertisement -

Finalmente, Alfonso Sánchez García invitó a la ciudadanía a sumarse y motivar a familiares, amigos y vecinos para integrarse a este esfuerzo conjunto. “Seguiremos trabajando con el mismo compromiso y vocación de servicio, porque nunca más habrá separación entre el pueblo y su gobierno. La educación es la llave para abrir el futuro que todos merecemos”, concluyó.

Tras este evento, el Presidente Alfonso Sánchez García entregó a María Agustina Coyotzi, artesana de barro, un bastón y una andadera, para ella y su esposo, quienes enfrentan problemas para caminar. A la par, Miguel Ángel Ramírez Vázquez, quien padece de una lesión en la rodilla, también recibió un bastón. Con estos apoyos los beneficiarios mejorarán su movilidad.