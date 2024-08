Logra Tecuapacho amparo por su no ratificación como magistrado del TJA; diputados impedidos de nombrar sustituto

El Poder Judicial de la Federación concedió el amparo al magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Marcos Tecuapacho Domínguez para que el Poder Legislativo se abstenga a designar a un nuevo integrante de ese órgano jurisdiccional hasta que se resuelva en definitiva el amparo concedido.

- Anuncio -

Con ello, si bien el magistrado deberá dejar el cargo el próximo 31 de agosto, fecha en la que concluye su mandato, los diputados no deben nombrar a su sustituto hasta que resuelva si fue legal, correcta, exhaustiva, imparcial y fundada y motivada, la resolución de no ratificarlo en el cargo en el pleno del TJA.

De acuerdo con el expediente 826/2024, y diversos, Tecuapacho Domínguez alcanzó la protección de la justicia federal respecto al proceso instaurado por los integrantes de la LXIV Legislatura local, quienes en el mes de mayo pasado, decidieron no ratificarlo en el cargo.

Los diputados consideraron que él y la magistrada María Isabel Pérez González carecen de buena fama, honorabilidad, eficiencia, rendición de cuentas y honestidad invulnerable, además de no contar con congruencia, ni probidad, ni diligencia e impartición de justicia, y peor aún porque tienen un pobre conocimiento en materia fiscal, por lo que decidieron no ratificarlos en el cargo de magistrados de citado Tribunal.

- Advertisement -

Ante ello, solo Tecuapacho Domínguez promovió un juicio de amparo al considerar que los diputados incurrieron en acciones y omisiones en su proceso de evaluación, por lo que, tras el estudio del mismo, le concedieron la protección de la justicia y determinaron la “suspensión definitiva” del proceso de nombramiento de la persona que habrá de ocupar el cargo que éste dejará hasta que se resuelva de fondo del citado recursos legal.

“Se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia, se abstengan de emitir la resolución exclusivamente en la que se designe a quien deba ocupar el cargo desempeñado por el quejoso Pedro Tecuapacho Domímguez, lo que implica que deba continuarse con las etapas previas del proceso de designación por cuanto a dicha vacante exclusivamente. En similares términos se resolvió el recurso de queja del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito”, refiere el resolutivo.

Además, emplazaron a los diputados para que, informen, en un plazo de tres días, que se contabilizan a partir del pasado viernes, para que notifiquen a la justicia federal el cumplimiento de ese fallo.

- Advertisement -

“Las autoridades responsables no han informado lo relativo al cumplimiento de la medida cautelar o las gestiones realizadas para ello; por tanto, se requiere a las autoridades responsables únicamente para que dentro del plazo de tres días, remitan copia certificada de las constancias en las que se acredite haber dado cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada mediante resolución incidental atendiendo a los lineamientos ahí expuestos. Se apercibe a las autoridades que, en caso de no dar cumplimiento, se les podrá imponer una multa”.

No obstante, el mismo fallo precisa que Tecuapacho Domínguez, si bien alcanzó el amparo de la justicia, tiene que seguir este litigio en contra de su no ratificación sin la investidura de magistrado, es decir, no continuará en el cargo, pues su vacante la deberá cubrir, de manera temporal y hasta que se resuelva de fondo el amparo, por un funcionario del propio TJA.

“En el mismo sentido, las faltas temporales o definitivas de dichos funcionarios serán cubiertas por el Secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia correspondiente, en tanto aquél se reincorpore o se provea al nombramiento de quien lo sustituirá en los términos de la ley”, refiere la resolución.

Con ello, los diputados, si bien han continuado con el proceso de designación de dos nuevos magistrados del TJA, incluso el pasado viernes realizaron la evaluación de los aspirantes a dichas posiciones, pero solo deberán hacer el nombramiento de la persona que sustituiría a la ex presidenta de dicho órgano, María Isabel Pérez González y esperar la resolución de fondo del amparo promovido por Tecuapacho Domínguez.