“Lo más importante no son las grandes obras, sino transformar vidas”: Lorena Cuéllar

El gobierno del estado, encabezado por la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros, ha demostrado un firme compromiso con las políticas de bienestar de la Cuarta Transformación, al implementar programas y acciones que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente, de los más vulnerables.

La gobernadora resaltó que, desde el inicio de su administración, su objetivo es traer bienestar social, al mejorar la calidad de vida de los tlaxcaltecas y avanzar hacia un futuro más próspero y equitativo: “Lo más importante no son las grandes obras, es lo que hagamos todos los días para entrar a todos los hogares de los tlaxcaltecas y poder cambiar la vida de miles de personas”.

“Desde el inicio de mi campaña, mi eslogan fue: Una Nueva Historia, porque eso es lo que queremos hacer en la vida de ustedes, y les agradezco profundamente que nos hayan dado la oportunidad de entrar a sus hogares y poder hacer un cambio pequeño en cada hogar”, manifestó.

Así lo expresó durante una gira de trabajo por el municipio de Amaxac de Guerrero, donde entregó 26 nuevos hogares del programa “Viviendas Adecuadas con Espacios Dignos” de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTyV).

- Advertisement -

Estas consistieron en 24 cuartos dormitorio, dos unidades básicas de vivienda con una inversión total de 2 millones 312 mil 925 pesos, obras que contribuyen al desarrollo del patrimonio de 91 tlaxcaltecas.

Al respecto, el titular de la SOTyV, David Guerrero Tapia, expresó que la entrega de estas acciones es el resultado de los esfuerzos conjuntos entre los tres niveles de gobierno para garantizar la ejecución de los recursos de manera transparente, lo que da un sentido de confianza al pueblo tlaxcalteca hacia sus autoridades.

“¿Cómo celebran esos objetivos que son utópicos o que parecen inalcanzables? Con corrupción, no hay dinero que alcance. Claramente, esa es la causa y la consecuencia. Con honradez y emoción de servir se retoma la confianza del pueblo. Estoy seguro que muchos de ustedes no pensaron que sería realidad, y yo lo digo, con conocimiento de causa, porque he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ustedes, como la Nueva Historia refiere, que ahora tenemos un gobierno que regresa y que cumple”, expuso.

- Advertisement -

Guerrero Tapia añadió que una vivienda es sinónimo de seguridad, pues se reduce las brechas de desigualdad, al promover una sociedad más justa y prospera.

En la gira, también se entregó el nuevo equipamiento al pozo de agua potable y de la línea de condición a favor de dos mil habitantes de la primera sección del municipio, que por casi 30 años estuvo obsoleto.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Diego Corona Cremean, detalló que los trabajos corresponden al equipo de medición, subestación eléctrica, trámites y permisos de la CFE, baja tensión, tren de descarga, línea de conducción, caseta de controles y cloración, y cercado perimetral, con un costo total de un millón 539 mil 399.22 pesos.

El funcionario sostuvo que la construcción de este pozo constó de dos etapas y que fue una “obra muy esperada durante muchos años que va a cambiar la vida de toda la población”.

En la gira de trabajo, la presidenta municipal, Nancy Cortés Vázquez, agradeció profundamente el respaldo incondicional de la gobernadora, ya que, con su respaldo, se han materializado muchos apoyos que contribuyen a un entorno saludable, seguro y digno en Amaxac.

“Desde el inicio de esta administración, nos hemos comprometido a trabajar en conjunto, y hoy varias obras en el municipio se han hecho realidad. Ese trabajo ha sido, hombro a hombro, para asegurar que ninguna persona se quede sin beneficios. Ver los rostros de felicidad de las familias beneficiadas es señal de que vamos por buen camino”, acotó.

Cabe mencionar que, en las entregas de obra, estuvieron los familiares de los beneficiados, vecinos y presidentes de la comunidad, quienes aprovecharon para expresarle su apoyo y cariño a la mandataria estatal.