Lo bueno es que no nos hicieron nada, es el comentario entre los vendedores que, en el tianguis sabatino de Tlaxcala, instalan sus puestos, Tránsito comenta, con tono agrio, cómo la semana pasada le robaron la camioneta y, en vez de consuelo, su suegra le soltó el ya tan oído: Lo bueno es que no te hicieron nada. Teutila, Sábila, Margarito y Jicotencal sueltan risas amargas; esa frase les suena familiar. ¿Cuándo fue que empezó a ser normal agradecer a los ladrones por ser respetuosos?

Entre risas ácidas, Teutila comenta que el consuelo ya no es si te roban o no, sino si respetan la integridad física. A este paso, sugiere con sarcasmo, daremos gracias si nos dejan salir con vida. Así empieza la conversación sobre los robos que cada uno ha enfrentado, mientras instalan sus puestos. El grupo se adentra en cómo, ante la inacción de las autoridades, ya no queda más que asumir la inseguridad como parte de su vida cotidiana. En medio del tianguis, los cinco amigos desnudan el miedo y la resignación que han tenido que adoptar ante la inseguridad.

La lotería del asalto

Margarito comenta en voz baja: ¿Ya oyeron lo del vecino de la calle Tlahuicole? Ayer llegó de trabajar y encontró su casa pelona. Hasta los trastes de la cocina le dejaron vacíos. Sábila suspira y dice que, cuando le contó su esposa, en lugar de consolarlo, lo primero que escuchó fue: Al menos no estabas en casa, así no pasó a mayores.

Jicotencal ríe con amargura y lanza: A este paso, lo mejor será que les pongamos alfombra roja a los ladrones, ¿no? Con tal de que no nos den un golpe. Tránsito, alzando las cejas, agrega que parece que nos están entrenando para agradecer que nos roben sin hacernos daño, como si fuera un premio de consolación.

Las carcajadas resuenan entre los puestos, pero la ironía es evidente: el conformismo se ha vuelto una herramienta de supervivencia. Así es esto, agradezcamos a los ladrones por su generosidad, bromea Teutila. Todos reflexionan sobre el miedo que los ha llevado a ver en un robo sin violencia casi un favor de los delincuentes. Entre risas amargas, el grupo sigue intercambiando historias, sintiéndose atrapado en una lotería del asalto que nadie pidió jugar.

Robo premium

¿Y cuándo te roban el carro?, interrumpe Sábila. Hace un mes me robaron la camioneta, y para acabarla tuve que pagar la baja, multas y trámites. Lo peor no fue el robo, sino la burla de la policía, diciéndome con una sonrisa que así es la vida. Margarito suelta una carcajada: ¡Robo con servicio completo! De una vez que te manden el paquete de trámites y multas de cortesía, ¿no?

La risa se extiende y Jicotencal, entre risas, propone que el gobierno ofrezca tarifas de apoyo para las víctimas de robo. Tránsito dice que al final lo peor no es el asalto, sino sentir que el sistema te remata, cobrándote cada trámite. Es la burocracia, robándote hasta después de que te roban, concluye.

Entre risas y bromas, el grupo siente que ser víctima de un robo es solo el principio de un proceso que añade gastos, humillación y hasta resignación. Todos coinciden en que ni siquiera pueden quejarse, porque ya han aprendido que de nada sirve, y que ser robado amablemente se ha vuelto casi un lujo.

Casas blindadas

Ahora la moda es vivir entre rejas, comenta Teutila, señalando cómo ahora en su casa gasta más en rejas y candados que en muebles. Tránsito asiente: ¿Y yo? Tengo más candados en el puesto que mercancía. Es la moda aquí en Tlaxcala: blindaje para pobres.

Entre risas de resignación, Jicotencal lanza una idea: Si abrieran una tienda de rejas y alarmas en cada esquina en lugar de patrullas, ¡sería el negocio del siglo! Sábila, entre carcajadas, añade: Es que ni las rejas los paran. Los ladrones solo necesitan un agujero, ¡y adiós mercancía!

El grupo se queda en silencio por un momento, conscientes de que, en lugar de mejorar su calidad de vida, cada uno vive encerrado y pendiente de cada ruido. Mientras ellos invierten en protegerse, el gobierno parece ignorarlos. La ironía se convierte en amargura: ¿Cómo es que en su propia casa se sienten como en una cárcel? La frustración es evidente en sus miradas, pues la seguridad se ha vuelto un lujo que cada día sienten menos a su alcance.

Nosotros y ellos

La conversación sube de tono cuando Sábila menciona la diferencia entre ellos y los políticos: Esos viven en otro mundo. Como si allá no hubiera ladrones. Teutila asiente, recordando el convoy blindado del/a…, rodeado de escoltas. Ni ladrones tienen, oye. Ellos se van en sus camionetas blindadas, y a nosotros que nos parta un rayo.

Jicotencal suelta que ya deberían vender escoltas como paquete de seguridad popular, para vivir como los de arriba. Las carcajadas llenan el ambiente, pero el sarcasmo se disfraza de frustración. Margarito añade que la gente está tan sola que parece que ya ni siquiera le importa al gobierno.

Los personajes intercambian miradas de cansancio y rabia. En sus palabras se esconde una verdad dolorosa: la seguridad es un privilegio reservado para los que mandan, mientras que ellos solo tienen la opción de aceptar las reglas de la delincuencia. La distancia entre la realidad de los de abajo y la protección de los de arriba solo genera más rabia y resignación.

Gracias al hampa

La conversación llega a su clímax cuando Teutila bromea: ¿Y si un día hacen el día del ladrón decente? ¡Pa’ agradecer que solo se lleven lo necesario! Jicotencal suelta una risa amarga y dice que, a este paso, no falta mucho para que empiecen a dar gracias públicamente a los delincuentes por su amabilidad. Margarito se ríe y propone, en tono de burla, un altar para los ladrones, para que solo tomen lo justo y con respeto.

El grupo ríe, aunque la risa se siente agria. Todos entienden que esa ironía es la única manera de sobrellevar la impotencia de ver cómo su vida se convierte en un juego de azar, en el que cualquier día podría tocarles un robo amable. Al final, se dan cuenta de que solo les queda reír para no llorar, aceptando que la resignación se ha convertido en su única defensa frente a un sistema indiferente.

La resignación no es paz

Mientras se despiden y cada uno vuelve a su puesto, los cinco se quedan con una misma reflexión: la inseguridad no solo les roba sus bienes, sino también su dignidad. En sus vidas, la paz no es un derecho, sino una posibilidad frágil que depende del humor del hampa o del destino.

En un país donde la resignación ha reemplazado la justicia, el pueblo ha aprendido a agradecer la mera oportunidad de salir con vida, mientras los gobernantes viven en una burbuja de protección. La normalización de la violencia y la ironía amarga son las únicas respuestas que los ciudadanos pueden permitirse frente a una realidad que los desprotege todos los días.