Lluvias han provocado afectaciones en alrededor de 360 hectáreas de cultivo en la zona sur del estado; activará la SIA el seguro catastrófico

Las precipitaciones pluviales han provocado inundaciones y pérdidas en alrededor de 360 hectáreas de cultivo, principalmente en la zona sur del estado, por lo que los productores afectados serán indemnizados, informó el titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), Rafael de la Peña Bernal.

En entrevista colectiva, explicó que muchos terrenos se anegaron por la lluvia constante, “pero estamos viendo que la aseguradora pague en los terrenos” que registran exceso de humedad para las plantaciones.

Aunque, lamentó que hay algunos líderes (campesinos) que dicen, “es que se echó a perder la cosecha, ahora me tienes que dar avena”, pero si está inundado el terreno no se puede sembrar, de ahí que se les cuestiona para qué quieren la semilla, “¿para venderla?; no es esa la idea del gobierno, sino la de apoyar al verdadero productor”.

Mencionó que alrededor de 315 o 360 hectáreas han sido afectadas en todo el estado, y en algunas áreas la afectación es parcial, por lo que serán apoyadas con el seguro, no solo de maíz sino también de triticale, cebada o trigo.

“He ido a hacer recorridos y hay quienes están en pasto, no roturaron la tierra siquiera en este año ni en el pasado y quieren que se les pague, cómo les voy a pagar sobre algo que no se dañó porque no se sembró, vamos a apoyar al que sembró y al que tuvo daños”, recalcó.

Recordó que el monto para el seguro catastrófico en este ejercicio fiscal es de aproximadamente 28 millones de pesos, “que -agregó- yo espero que en este año no se utilicen todos, pero se tiene que hacer…. vamos a apoyar a dos hectáreas de cada productor, con mil 500 pesos, por cada una, o sea, un total de tres mil pesos”, siempre y cuando comprueben la afectación.

Abundó que hay quienes mencionan que ya “volteé (la tierra para sembrar nuevamente), pero no hay nada volteado, o sea tenemos que ser honrados, el gobierno tiene que responder por las pérdidas que hay pero también el productor tiene que demostrar que las tuvo”.

Dijo que la zona sur está encharcada, pues “la milpa está amarilla y ya no va a jilotear para poder tener elote, en algunos de los casos, hay otras que sí, que ya están cosechando o ya están recogiendo”.