Lluvia acumulada en el estado es de 845.9 mm, en lo que va del año, significa incremento de 12.6%; Atlangatepec registra temperatura de cero grados

La precipitación acumulada en lo que va del presente año en el estado de Tlaxcala, es de 845.9 milímetros, lo que representa un incremento de alrededor de 12.6 por ciento, respecto de los 750.9 milímetros registrados en el mismo periodo de 2024.

Con base en el reporte de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este volumen también es ligeramente superior a la media histórica al mes de noviembre, que es de 731.7 milímetros.

Del 1 de enero a este 10 de noviembre de este 2025, el acumulado es de 95 milímetros más, comparativamente con el mismo periodo del año pasado.

Por Estación Climatológica, la de Atlangatepec reporta 764 milímetros; la de Calpulalpan 697.4 milímetros, la de Tlaxcala mil 129.8 milímetros; la de Zacatelco mil 046.5 milímetros; la de El Carmen Tequexquitla 638.5 milímetros, la de Cuapiaxtla 698.6 milímetros, la de Zitlaltépec 927.6 milímetros y la de Apizaco 865 milímetros.

En cuanto a la situación de dos de las principales presas del estado, el informe detalla que la “San José Atlanga” se encuentra con un nivel de llenado de aproximadamente 91.1 por ciento, y la “Mariano Matamoros” se mantiene en 100 por ciento.

Por otra parte, la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua reportó que la Estación Atlangatepec, ubicada en la parte norte de la entidad tlaxcalteca, registró una temperatura de cero grados. Asimismo, subrayó que hasta ahora no hay afectación por el frío.

Mientras tanto, para este día el Servicio Metereológico Nacional (SMN) pronosticó para el estado un ambiente “muy frío” en la región y gélido con heladas en zonas altas; bancos de niebla en la mayor parte del territorio y cielo nublado con temperaturas mínimas de cinco grados bajo cero a cero grados en áreas altas.

Durante la tarde, ambiente fresco a templado e intervalos de chubascos de cinco a 25 milímetros, y viento del este y noreste de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora con tolvaneras.

