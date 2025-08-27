Martes, agosto 26, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Llevó ayuntamiento de Tlaxcala jornada de desarrollo, salud y empoderamiento a mujeres de Ixtulco

La Redacción

En el marco del día naranja, el ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, a través del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), llevó a cabo una jornada integral en Santa María Ixtulco, con la que se acercaron herramientas de desarrollo, salud y empoderamiento a este sector de la población.

- Anuncio -

A través del Instituto Municipal de la Mujer, se ofrecieron actividades diseñadas para fortalecer el conocimiento de derechos, la autoestima y el bienestar de las participantes.

La jornada abrió con la charla “Vida Sana, una receta nutritiva”, donde especialistas compartieron consejos prácticos para mejorar la alimentación y fomentar hábitos saludables.

Posteriormente, el área Jurídica presentó la “Cartilla de los Derechos de la Mujer”, un material clave que brinda información sobre las rutas de apoyo y protección legal disponibles en caso de violencia.

- Advertisement -

En paralelo, el área de Psicología impartió una dinámica interactiva sobre “Las emociones”, dirigida a reconocer, gestionar y canalizar sentimientos que impactan en la vida cotidiana.

La jornada culminó con la presentación del proyecto nacional “Red de Mujeres Tejedoras de la Patria”, que busca impulsar el liderazgo femenino en las comunidades y consolidar una identidad compartida desde la organización y la sororidad.

Con estas acciones, el gobierno municipal de Tlaxcala demuestra que la prevención, el empoderamiento y la igualdad son prácticas diarias que transforman realidades de muchas mujeres.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Lista, delegación de Tlaxcala que participará en las Olimpiadas de Oro 2025

La Redacción -
La delegación de Tlaxcala –integrada por 35 personas adultas mayores– está lista para representar al estado en la quinta edición de las Olimpiadas de...

Ayuntamiento de Tlaxcala invita al “Mercado Joven” que estará vigente hasta el jueves

La Redacción -
Con todo el respaldo del gobierno de Alfonso Sánchez García, este martes inició una nueva edición del “Mercado Joven”, que por primera vez se...
00:01:49

Armenta se deslinda del caso de alcalde prófugo de Ahuazotepec; “es un asunto de la Fiscalía”

Yadira Llaven Anzures -
Durante su visita al municipio de Ahuazotepec, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó este martes que la situación legal del alcalde prófugo Alfredo “N”,...

Más noticias

Niegan amparo a Silvano Aureoles contra nuevas órdenes de aprehensión

La Jornada -
César Arellano García Ciudad de México. La orden de aprehensión contra el exgobernador de Michocán, Silvano Aureoles, prófugo de la justicia continúa vigente, luego de que...

Ausencia de ministros y consejeros marcan último informe de Piña al frente de la SCJN

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. Entre notorias ausencias de ministros, representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, consejeros electorales y de la Judicatura, la...

Al menos 350 mil protestan en Tel Aviv; piden a Israel aceptar acuerdo para liberar rehenes en Gaza

La Jornada -
Tel Aviv. Al menos 350 mil manifestantes israelíes protestaron este martes en la Plaza de los Rehenes, para exigir que su gobierno acepte el acuerdo...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025