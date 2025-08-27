Llevó ayuntamiento de Tlaxcala jornada de desarrollo, salud y empoderamiento a mujeres de Ixtulco

En el marco del día naranja, el ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, a través del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), llevó a cabo una jornada integral en Santa María Ixtulco, con la que se acercaron herramientas de desarrollo, salud y empoderamiento a este sector de la población.

A través del Instituto Municipal de la Mujer, se ofrecieron actividades diseñadas para fortalecer el conocimiento de derechos, la autoestima y el bienestar de las participantes.

La jornada abrió con la charla “Vida Sana, una receta nutritiva”, donde especialistas compartieron consejos prácticos para mejorar la alimentación y fomentar hábitos saludables.

Posteriormente, el área Jurídica presentó la “Cartilla de los Derechos de la Mujer”, un material clave que brinda información sobre las rutas de apoyo y protección legal disponibles en caso de violencia.

En paralelo, el área de Psicología impartió una dinámica interactiva sobre “Las emociones”, dirigida a reconocer, gestionar y canalizar sentimientos que impactan en la vida cotidiana.

La jornada culminó con la presentación del proyecto nacional “Red de Mujeres Tejedoras de la Patria”, que busca impulsar el liderazgo femenino en las comunidades y consolidar una identidad compartida desde la organización y la sororidad.

Con estas acciones, el gobierno municipal de Tlaxcala demuestra que la prevención, el empoderamiento y la igualdad son prácticas diarias que transforman realidades de muchas mujeres.