Lleva alcalde Alfonso Sánchez atención integral a la población de Tepehitec

Con el respaldo de los gobiernos estatal y federal, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García encabezó el martes la jornada “Juntos por el Bien de Todos” en la comunidad de La Trinidad Tepehitec, donde anunció una serie de acciones focalizadas para abatir la pobreza extrema y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Entre porras, aplausos y muestras de afecto por parte de las y los vecinos, el alcalde fue recibido cálidamente y ahí refrendó su compromiso de regresar las veces que sean necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos en campaña y mantener una relación cercana con las comunidades.

“Estamos convencidos de que es posible erradicar la pobreza extrema. Por eso, esta estrategia está diseñada para atender de forma directa a quienes más lo necesitan, con servicios concretos que garanticen sus derechos a la salud, alimentación, educación y bienestar”, afirmó antes de entregar despensas con productos básicos a familias de escasos recursos.

Como parte de esta jornada, se instalaron módulos de atención médica, servicios administrativos y durante el evento Alfonso Sánchez García informó que los últimos días se levantó un censo de necesidades por parte de la Dirección de Bienestar del ayuntamiento, con el fin de identificar los principales retos que enfrenta la población.

En su mensaje, el alcalde destacó que en lo que va de su administración, esta comunidad ha sido beneficiada con acciones de mantenimiento del alumbrado público en calles y avenidas como las privadas Concepción, La Cañada, Sánchez Arellano y Los Fresnos, así como en Tepetatal, El Sabino, J. Cruz Aguilar, Alcanfores, la avenida Principal y el fraccionamiento Arboledas.

Asimismo, se llevaron a cabo labores de limpieza en guarniciones y banquetas, barrido de calles, y poda en el panteón y vías principales.

También, adelantó que como parte de la estrategia “Juntos por el Bien de Todos”, se conformará un Comité de Bienestar en la comunidad, integrado por vecinas y vecinos voluntarios, que ayudarán a mantener comunicación directa con el ayuntamiento, dar seguimiento a las necesidades detectadas y fortalecer las capacidades de quienes más lo requieren, lo que agradeció ampliamente el delegado de esta comunidad, Salvador Sánchez Arellano.

En su oportunidad, los beneficiarios Lucrecia Espinoza Vázquez y Román Cruz Cabrera, agradecieron el interés del gobierno municipal por acercar todos estos beneficios a los pobladores de Tepehitec.

“Son apoyos que siempre necesitamos nosotras las personas de escasos recursos y que no nos alcanza para asistir a una consulta, me siento contento y agradecido. Cuando conocimos como candidato a Alfonso Sánchez García sabíamos que no nos iba a fallar ahora como presidente”, enfatizó Cruz Cabrera.

Durante este evento, en el que ofreció audiencias públicas a seis ciudadanos, el alcalde estuvo acompañado por el director de Bienestar, Emmanuell Vázquez Nava, quien destacó que se han visitado más de 3 mil casas en el municipio para identificar las necesidades de la gente y brindarles la atención que necesitan.