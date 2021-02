Llenos los módulos del INE en el último día para obtener credencial de elector

Largas filas, aglomeraciones, sin respetar la sana distancia, desesperación y hasta enojo se advirtió en varios ciudadanos que dejaron hasta el último momento para obtener, reponer o cambiar credencial de electoral expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Esa fue al constante en varios de los módulos del INE en la entidad; es el caso del ubicado en el municipio de Apizaco, en el que, desde temprana hora, personas de diversas comunidades aledañas a esa demarcación llegaron para tratar de hacer el citado trámite.

De acuerdo con los plazos de la Campaña de Actualización del Padrón Electoral, este miércoles 10 de febrero es la fecha límite para efectuar trámites registrales por parte de los ciudadanos residentes en los estados con proceso electoral federal y local 2020-2021, como es el caso de Tlaxcala.

Además, este miércoles se cierra el periodo para la inscripción anticipada al padrón electoral para los mexicanos o mexicanas que cumplan 18 años a más tardar el día de los comicios, es decir el 6 de junio, así como para realizar trámite de reposición de las micas electorales por robo, extravío o deterioro grave.

Por ello, muchos ciudadanos dejaron hasta el último día para hacer ese trámite o bien, no pudieron hacerlo con anticipación, como es el caso de Nancy Hernández quien acompañó a su hija a tramitar por primera vez su credencial para votar.

“Es la tercera ocasión que vengo y la otra ocasión me dijeron que se tenía que hacer cita en la plataforma, pero la verdad no dan la información completa y luego vine otra vez y me dijeron que requerían de los papeles originales y con cualquier falla me echan el trámite para atrás, después vine y había mucha gente y mejor me fui, ahora espero que me atiendan”, explicó