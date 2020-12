Llaman organizaciones a diputados a hacer consciencia y asignar un gasto mayor al campo

Líderes de organizaciones campesinas hicieron un llamado a las y los diputados locales “a que hagan consciencia” y asignen un mayor presupuesto al campo en 2021, en lugar de crear fondos que les sirvan para promoción electoral.

José Isabel Juárez Torres, coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP), insistió en su postura de “no más fondos para el fortalecimiento de las finanzas municipales, que se presten a la opacidad y a la corrupción”.

Anotó que en el transcurso de estos últimos días del año en que el Congreso del estado analizará, discutirá y votará el presupuesto 2021, tome en cuenta la propuesta del CAP de destinar mil millones de pesos al sector agropecuario.

Asimismo, reiteró su petición de que este dinero sea manejado y aplicado a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa); sobre todo –remarcó- que el gasto del año próximo “tenga como sello el Covid-19”.

En entrevista por separado, Claudio Flores Espina, dirigente estatal de la Central Campesina Independiente (CCI), conminó a las y los legisladores “a que hagan consciencia, porque realmente, el que no haya presupuesto suficiente es quitarle el pan a muchas familias que requieren del apoyo, pero si ahora disminuye, la situación empeora”.

Igualmente, expuso que hay productores que necesitan de apoyo para construir un corral, pues carecen de recursos suficientes, por lo que si reciben un financiamiento de 50 por ciento, tienen posibilidad de logar sus proyecto de manera más rápida.

Subrayó que hay personas que tienen la intención de emprender actividades rentables, a través de la innovación y del valor agregado a la carne, para procesarla y venderla de forma directa al consumidor, sin embargo, requieren de capital.

“Por eso es que pedimos a diputados que no solamente incrementen la obra que ellos gestionan para hacer cuestión política en este proceso electoral, sino que vayan viendo que el campo es una necesidad y no ve colores, es el que nos da de comer a todos los tlaxcaltecas”, acentuó.

El líder ceceista reconoció que a nivel nacional existen complicaciones económicas que limitarán los recursos, “pero también es cierto que desde el cambio del gobierno federal, el campo vivió un golpe muy severo, tremendo, pues quitaron fondos que ayudaban a los productores a mejorar condiciones de infraestructura”.

Lamentó que los aproximadamente 20 millones de pesos aplicados por la Federación este año en el estado “realmente fueron nada”, porque solo accedieron a los apoyos “pocos agricultores” de la entidad.

Además –agregó- no solo se necesita de inversión económica, sino también de prevención, sin embargo, el gobierno de la República “quitó dinero” hasta para el aseguramiento ante daños por inclemencias del tiempo.

“Creo que la política federal se está equivocando, hay programas que no están dando el ancho a las necesidades reales que vive el campo mexicano, como el de Precios de Garantía que aún no alcanza a cubrir las demandas de venta de los productores, no es ágil”, concluyó.