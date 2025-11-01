Viernes, octubre 31, 2025
Llaman a madres y padres de familia a consultar diagnósticos de salud del programa “Vive Saludable, Vive Feliz”

La Redacción

Luego de diagnosticar a 31 mil 374 alumnas y alumnos de educación básica en Tlaxcala, la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos (SEPE–USET) informaron que madres, padres y tutores ya pueden consultar los resultados médicos del programa nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, a fin de atender de manera oportuna las recomendaciones en materia de salud.

El titular de la SEPE–USET, Homero Meneses Hernández, dio a conocer que los diagnósticos están disponibles en la plataforma https://resultados.vidasaludable.sep.gob.mx o directamente en las direcciones de cada institución educativa.

Destacó que las familias podrán acceder a atención médica, nutricional y entrega de lentes sin costo, presentando únicamente el documento de resultados.

“La información es clara y personalizada. Si el diagnóstico indica algún problema de salud, podrán acudir a las clínicas señaladas para recibir atención médica gratuita y, en caso necesario, lentes, dentro de un plazo de 90 días”, explicó Meneses Hernández.

El programa “Vive Saludable, Vive Feliz”, impulsado por el Gobierno de México, busca garantizar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes mediante acciones que promueven la sana alimentación, la salud bucal y la detección temprana de problemas visuales.

Las valoraciones fueron realizadas por brigadas de salud conformadas por personal de la Secretaría de Salud, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y la SEPE–USET, mismas que recorrieron planteles de toda la entidad para levantar los censos médicos.

Meneses Hernández exhortó a las familias a consultar y dar seguimiento a los resultados, ya que el acceso temprano a los servicios de salud permite prevenir complicaciones y fortalecer el bienestar de la comunidad escolar.

“Cada diagnóstico representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de nuestras niñas y niños. La salud es un derecho y este programa nos ayuda a hacerlo realidad desde las aulas”, puntualizó el funcionario.

