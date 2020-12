Llama SEPE–USET a la comunidad educativa a reforzar medidas sanitarias durante las fiestas de fin de año

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) exhortan a las autoridades educativas de los niveles básico, media superior y superior, así como a los trabajadores de Apoyo y Asistencia a la educación, a reforzar las medidas emitidas por el sector salud para evitar más contagios del virus SARS–CoV–2.

Debido a que la emergencia sanitaria no ha terminado, la SEPE–USET hace un llamado a la comunidad educativa a mantener y extremar las medidas de higiene y distanciamiento social, a fin de cuidar la salud y la vida de nuestras familias y seres queridos.

Para ello, la autoridad educativa recomienda evitar actividades y agrupaciones innecesarias, no realizar fiestas o reuniones que puedan poner en riesgo la salud y la propagación de más contagios; aplicar la sana distancia, principalmente con personas con las que no se convive; no olvidar el lavado de manos frecuente, así como el uso adecuado del cubrebocas.

De igual manera, recomienda que, ante la temporada invernal, abrigarse con varias prendas; mantener la temperatura corporal con líquidos calientes y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas C, como naranja, mandarina, fresa y brócoli, etc.

Si necesita salir por los víveres del hogar, se pide sea solo una persona y si usa el transporte público evite subir si la unidad no está limpia, presenta sobrecupo o personas al interior sin cubrebocas.

La autoridad educativa reiteró su llamado a no realizar reuniones familiares, a limitar la movilidad, no visitar a adultos mayores con problemas de hipertensión, obesidad y diabetes, de esta forma se limita al coronavirus.

En caso de presentar dificultad respiratoria como tos seca, fiebre o ausencia súbita del gusto y del olfato, diarrea, cansancio, dolor de cabeza, muscular, de articulaciones o torácico, deben comunicarse de inmediato al 911.

Finalmente, la SEPE–USET desea a la comunidad educativa pasen unas felices fiestas de fin de año, conviviendo de manera responsable con los familiares que viven en casa, e invita hagan uso de las tecnologías para realizar videollamadas con los más lejanos; y reiteró el llamado a poner en práctica y difundir los cuidados sanitarios en beneficio de la sociedad tlaxcalteca.