Llama Sedeco a consumir productos locales en el Buen Fin; prevé derrama por 130 mdp

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón estimó que el Buen Fin, que se realizará del 18 al 21 de noviembre próximo, generará una derrama económica de 130 millones de pesos, por lo que pidió a los tlaxcaltecas realizar compras inteligentes, adquirir productos locales para reactivar la economía del estado y consultar precios de manera previa.

En tanto, la representación de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) en Tlaxcala, en voz de Yolanda Domínguez Vázquez, prevé que el Buen Fin dejará una derrama económica de 248 millones de pesos, la participación de 5 mil 800 negocios y un incremento en las ventas de 7 por ciento con respecto a la edición de 2021. Invitó a que se hagan compras con responsabilidad.

Este lunes se realizó una conferencia de prensa en las instalaciones de la Sedeco para dar a conocer pormenores del Buen Fin 2022. En su mensaje, Javier Marroquín señaló que es de suma importancia el consumo local para que la derrama económica se quede en el estado, “aquí tenemos todo, gastronomía, tiendas departamentales y de conveniencia, todo tipo de tiendas para poder hacer un Buen Fin familiar, activemos y ayudemos a todos los productores que tenemos en el estado y a las tiendas que están instaladas dentro del mismo estado”.

El funcionario también invitó a la población a consultar los precios de 489 productos de cocina y electrodomésticos, línea blanca, equipo de audio y sonido, de televisión, video y cómputo en la página ¿Quién es quién en los precios? de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Llamó a no caer en compras de pánico y anunció que la Sedeco realizó una lista de 10 puntos inteligentes a considerar para realizar compras durante el Buen Fin, entre ellas no caer en mentiras de muchos negocios para incentivar el consumo; valorar, comparar y ver qué realmente se necesita comprar; tener disciplina financiera, no endeudarse y no engañarse con los meses sin intereses, entre otros.

Además, anunció que la Sedeco participará en el Buen Fin con la entrega de terminales Pay Clip de manera gratuita del 14 al 25 de noviembre y para ello las unidades económicas interesadas deben cumplir con los requisitos del programa para que sean beneficiadas con esta promoción

Sobre el tema de seguridad, dijo que se reforzarán las entradas y salidas de los centros comerciales y en los lugares de alta afluencia de consumo para evitar actos delictivos.

Por su parte, Ivette Magaña Sosa, administradora desconcentrada del Servicio de Administración al Contribuyente (SAT) en Tlaxcala, mencionó que es importante ubicar a los comercios que participan en este programa para estar en posibilidades de acceder al sorteo que se realizará el 9 de diciembre con premios por un monto global de 500 millones de pesos.

Detalló que quienes realicen comprar del 18 al 21 de noviembre y paguen con tarjeta de crédito o débito, o bien por transferencia en los comercios registrados en la página del Buen Fin, tendrán la oportunidad de participar por el premio mayor que será de 250 mil pesos para el caso de los consumidores y de 260 mil para los comercios.

Además, se van a entregar 326 mil 247 premios a repartir en 400 millones de pesos entre consumidores y 100 millones de pesos entre los comercios participantes, con el depósito directo a las tarjetas ganadora de los primeros o cuentas de los comercios ganadores.

Los premios serán desde 500 hasta 20 mil pesos comprando con tarjeta de crédito o débito, o transferencias.

La secretaria de Turismo del estado, Josefina Rodríguez Zamora dijo que las promociones de hoteles, restaurantes y centros turísticos se concentrarán en el apartado de “promociones” de la página www.tlaxcalasiexiste.com.mx, para que tanto locales como visitantes las puedan consultar y disfrutar.

En su intervención, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur Tlaxcala), Joseph Rodríguez Ramos mencionó que capacitaron a los comerciantes para registrarse correctamente en la página del Buen Fin, la cual estará abierta hasta el 17 de noviembre para hacerlo. Añadió que la derrama económica estimada a nivel nacional es de 195 mil millones de pesos.