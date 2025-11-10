Llama rector a jóvenes a elegir con convicción su futuro profesional y confiar en la UATx

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) , Serafín Ortiz Ortiz llamó a los aspirantes a elegir con convicción su futuro profesional y confiar en la institución, durante el acto protocolario de inauguración de la Sexta Feria Profesiográfica, celebrado en el Centro Cultural Universitario (CCU).

“Si optan por la Autónoma de Tlaxcala, estarán tomando la mejor decisión de su vida. Porque la Autorrealización implica lograr metas y servir a su comunidad, al estado y a la patria”, agregó el rector, quien destacó que la institución suma una nueva carrera a su oferta educativa: la Licenciatura en Gastronomía y Hotelería. Con ello, esta casa de estudios cuenta ya con 47 programas educativos, con el objetivo de alcanzar las 50 carreras antes de concluir su gestión.

El rector Serafín Ortiz destacó que este evento es una oportunidad para que jóvenes tlaxcaltecas conozcan la oferta académica de la institución y elijan su vocación profesional. “Hoy miro verdaderamente con asombro que en este momento esté casi lleno el Centro Cultural Universitario de nuestra universidad. Este espacio tiene cupo para 2 mil 385 personas y lo veo hoy muy concurrido”, expresó ante aspirantes y familias asistentes.

Subrayó que la UATx es una institución con historia, identidad y sentido social. “Nuestra universidad muy pronto será cincuentenaria. El año próximo cumpliremos 50 años. Quiero comentar que por esta universidad hemos egresado más de 150 mil hombres y mujeres de bien”, recordó, y destacó el papel de la universidad en la transformación de Tlaxcala y del país.

El rector señaló que el crecimiento de la oferta educativa responde a la pertinencia social y al compromiso con la excelencia académica. “Siempre hemos mirado la pertinencia de nuestras profesiones, de nuestras carreras y decidimos aprobar para esta convocatoria una nueva licenciatura que se suma a las 46 que tenemos y que serán 47 hasta llegar a 50 en esta administración, como lo he pronunciado”, puntualizó.

La nueva Licenciatura en Gastronomía y Hotelería contará con infraestructura de apoyo para la formación práctica. “Tenemos un comedor universitario en donde los jóvenes que se formen en gastronomía podrán realizar sus prácticas; atiende a 600 estudiantes diarios en promedio, por un costo de 10 pesos el servicio de comida. Además, tenemos un restaurante en esta sede y una cafetería en la Residencia Universitaria”, explicó el rector.

También reiteró que la Universidad Autónoma de Tlaxcala busca fortalecer la gratuidad educativa en beneficio de estudiantes con bajos recursos económicos. “En 2019 el gobierno de la República estableció en la Constitución el carácter gratuito de la educación. Nosotros emprendimos la gratuidad programática en la Universidad Autónoma de Tlaxcala para que quienes demuestren vulnerabilidad económica y tengan buen rendimiento, no paguen absolutamente nada”, afirmó.

En su intervención, el secretario Técnico de la UATx, Roberto Carlos Cruz Becerril resaltó la importancia de este evento dentro del proceso de orientación vocacional para aspirantes. “Nuestra institución, en el proceso de democratización del ingreso a los espacios universitarios y en alineación a su modelo educativo, ha diseñado y organizado esta Sexta Feria Profesiográfica para nuestros aspirantes”, señaló.

Cruz Becerril explicó que la feria permite a los jóvenes conocer de cerca los programas académicos y el proceso de admisión. “Es muy importante que puedan conocer y considerar más de una opción en el marco de su deseo de estudiar una carrera profesional, así como orientarlos con precisión en su mecanismo de admisión”, comentó.

Asimismo, reconoció el liderazgo del rector en el fortalecimiento institucional. “Quiero resaltar una nueva licenciatura que se oferta, la Licenciatura en Gastronomía y Hotelería, que tendrá como sede la unidad académica campus Tlaxcala Comedor Universitario. Muchas gracias, señor rector, por esta nueva licenciatura con visión de futuro en oportunidades de cobertura estudiantil, pertinente y con excelencia educativa”, enfatizó.

El funcionario subrayó que la UATx es una universidad de vanguardia reconocida a nivel nacional e internacional. “Contamos con un modelo educativo propio y de vanguardia, el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC), comprometido con la formación de hombres y mujeres de bien en el marco de la autorrealización”, apuntó.