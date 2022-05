Llama la CROC a frenar el encarecimiento de los productos de la canasta básica

El encarecimiento de los productos de la canasta básica no puede continuar porque eso impide a la clase trabajadora acceder al derecho a la educación, a la vivienda, a la salud y a atender las necesidades de la familia, aseveró el dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Justino Hernández Xolocotzi.

Lo anterior en un desayuno que organizó esta central obrera en un salón social de Apizaco con la presencia de autoridades federales y estatales, así como dirigentes sindicales, a fin de conmemorar el 136 aniversario del Día Internacional del Trabajo.

En su mensaje, Hernández Xolocotzi expuso que los derechos laborales, a la contratación colectiva y a la sindicalización no son obra de la casualidad, sino que costaron sangre y vidas, de ahí que en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo se refrenda la lucha por defender los derechos plasmados en la Constitución de acceder a los salarios y prestaciones que necesitan la clase obrera derivado de la carestía de la canasta básica y que no alcanza para la educación, vivienda, salud y necesidades en la familia.

- Anuncio -

“No puede continuar la situación de que se siga encareciendo la vida de los trabajadores y que impide que accedan las necesidades básicas”, asentó.

Además, habló de que la reforma a la Ley Federal del Trabajo no asusta ni espanta a la CROC porque hace su labor sindical. “Al contrario, nos emociona porque a un año de que venza el plazo para la legitimación de los contratos colectivos con el voto libre, directo y secreto, ya llevamos el 70 por ciento de avance con una votación importante de los 8 mil 600 trabajadores afiliados a la CROC… no nos precopa, que se preocupen los sindicatos que se ampararon contra la reforma a la ley… solo así se acabarán los líderes charros que van por oportunidades propias y no de los trabajadores”.

Por otra parte, Justino Hernández mencionó el problema que se vive en el sistema de salud, por lo que pidió a los diputados federales, Alejandro Aguilar López y Carlos Augusto Pérez, que ayuden a este sector con un recurso adicional para atender la falta de especialistas y de medicamento controlado que a veces no existe… “falta que ayuden al IMSS porque el recurso no es suficiente”.

Por último, expresó su seguridad de que con el presidente Andrés Manuel López Obrador “nos irá mejor… porque verdaderamente está transformando al país y transformará a la clase trabajadora a la que se le hará justicia social”.