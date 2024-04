Llama INE a participar como observadores del proceso electoral

A 54 días de la jornada electoral del 2 de junio, la delegación estatal del Instituto Nacional Electoral (INE) llama a la ciudadanía a observar las diversas etapas del Proceso Electoral Concurrente 2023–2024 en marcha, así como el desarrollo de la votación, registrándose en la convocatoria abierta hasta el 7 de mayo.

El instituto recordó que el presente proceso comicial es el más grande de la historia de México, pues serán electos 20 mil 708 cargos de elección popular a nivel federal y local, pero, además, contiene dos ejercicios democráticos inéditos en Tlaxcala, como son el voto anticipado de personas imposibilitadas físicamente para acudir a una casilla común y el de las personas que se encuentran en prisión preventiva en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) asentados en el territorio estatal.

Advirtió además que las y los ciudadanos u organizaciones sociales interesadas en ser testigos de las fases de las elecciones de este año, tienen prácticamente un mes para registrar su participación a través del micrositio: https://observadores.ine.mx/.

El INE en la entidad resaltó la alta relevancia que tiene la función de las y los observadores electorales en la democracia mexicana, pues son la figura que da cuenta, al final de las etapas, de la eficacia y eficiencia de las actividades de preparación de la jornada electoral por parte de los organismos nacional electoral o Público Local Electoral (OPLE).

- Advertisement -

La institución federal puntualizó como requisitos para solicitar la acreditación, el ser ciudadana o ciudadano mexicano, registrarse en línea, así como tomar el curso de capacitación.

Eso sí, también indicó que, para poder participar las y los interesados no deberán ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o partido político alguno en los tres años anteriores a la elección; no ser, ni haber sido candidata o candidato a puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección y no ser persona servidora pública vinculada con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o federal, ni ser persona operadora de programas sociales y actividades institucionales, cualquiera que sea su denominación; ni ser persona servidora de la nación.

El INE en Tlaxcala indicó que la documentación necesaria para solicitar el registro de las y los observadores electorales es: la solicitud de acreditación, misma que incluye manifestación de cumplir con los requisitos legales marcados en el artículo 217 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), dos fotografías tamaño infantil y copia de la Credencial para Votar vigente.

- Advertisement -

Para obtener más información, el instituto puso a disposición de la ciudadanía la página oficial: www.ine.mx; los números telefónicos 8004332000 o 246 4625299, así como las redes sociales –Facebook y Twitter– del INE en la entidad.