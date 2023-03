Llama diputado perredista al gobierno a no caer en la tentación de la represión contra mujeres este 8M

El diputado perredista Juan Manuel Cambrón Soria hizo un “llamado respetuoso y firme” al gobierno estatal para que este 8 de marzo no caiga en la tentación de la represión como sucedió en 2022 y también al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Ramón Celaya Gamboa, para que no termine seducido por la facilidad de mandar toletes, gas lacrimógeno, escudos y policías a la marcha de mujeres prevista para la tarde de este miércoles en la capital.

Además, solicitó al gobierno del estado que garantice que la marcha se dé con tranquilidad, en paz y que las mujeres ejerzan su derecho en libertad, “porque en tiempos de división, de encono y de discursos que polarizan, es momento de hacer un alto, es momento de llamar a la conciliación, a la unidad y al diálogo”.

En la sesión ordinaria del Congreso local en el punto de asuntos generales, Cambrón Soria sostuvo: “Me parece que el gobierno tiene que dar una respuesta clara a partir de mañana, abrir sus puertas de par en par, abrir los oídos grandes como si fueran antenas parabólicas para escuchar los reclamos de la mujeres porque siguen siendo violentadas, asesinadas y violadas, y tiene que abrir mecanismos y diálogos para generar políticas públicas; en este Congreso se está haciendo, sin importar filias, sin importar fobias, estamos abriendo puertas de diálogo todas y todos. Y estamos poniendo un granito de arena impulsando iniciativas que contribuyan en ese proceso de mejorar las condiciones y espero que haya ese mismo compromiso por parte del gobierno del estado”.

Subrayó que el diálogo es la herramienta principal para fortalecer la democracia, garantizar el respeto entre las personas y el instrumento más eficaz que hace mantener nuestra calidad como seres humanos,

De paso, se pronunció porque las 13 diputadas integran la LXIV Legislatura “no vengan el próximo jueves para que entonces no haya quórum y no se pueda desarrollar la sesión. Que el mensaje sea claro, contundente, fuerte y simbólico, y se diga que sin mujeres no hay democracia, sin mujeres no hay legislativo”.

A propósito de que este miércoles 8 de marzo de conmemora el Día Internacional de la Mujer, también subió a tribuna el diputado panista José Gilberto Temoltzin Martínez para destacar el trabajo de diversas mujeres del país y de Acción Nacional, pero difirió de la postura del perredista en cuanto a que no asistan las diputadas a la próxima sesión, pues consideró que el pleno del Legislativo es una tribuna para expresarse, denunciar o comentar en torno a las violaciones, inseguridad, maltrato, etcétera, que vive la mujer.

Concluyó su intervención con el dicho que dice: “atrás de un gran hombre, hay una gran mujer”.

También subió al pleno la diputada Maribel León Cruz que dijo que el 8 de marzo no implica una celebración, sino un llamado a tomar conciencia de las circunstancias difíciles que aún enfrentan muchas mujeres. Esta fecha da la oportunidad de sensibilizarnos y realizar cambios que generen mejores condiciones de vida para todas y para todos.