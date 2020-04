Llama Coparmex Tlaxcala a respetar medidas de distanciamiento social por Covid–19

Derivado del acelerado incremento de contagios y decesos por Covid–19 en la entidad, el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Noé Altamirano Islas manifestó la preocupación del sector privado porque no se acaten las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación de la enfermedad.

“Es algo que no tiene porqué salirse control, pero sí vemos con preocupación que en los municipios menos urbanizados e incluso en las comunidades de los municipios urbanizados no hay un acatamiento o concientización sobre las medidas de aislamiento preventivo, por lo que el sector patronal exhorta a las autoridades municipales y de comunidad a reforzar las acciones para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de estas medidas y a restringir el acceso a los espacios públicos en todas las localidades, no sólo en las cabeceras municipales”, expuso.

Altamirano Islas recordó que el gobierno estatal desde el inicio de la emergencia nacional sanitaria ha actuado para cumplir las medidas de sana distancia con el propósito de evitar contagios por Covid–19 entre la población, pero “vemos una relajación y falta de colaboración entre las autoridades municipales y de comunidad para estar en la misma línea que las autoridades federal y estatal e incluso parece existir cierta tolerancia para la realización de eventos sociales y bailes populares en algunos municipios y comunidades en plena contingencia”.

Noé Altamirano consideró que se requieren acciones más estrictas y de apoyo por parte de la autoridad estatal y municipal para restringir la movilidad de las personas y ello ayude a cortar la cadena de contagios de Covid–19 en el estado, ya que es indispensable darle una revalorización a los impactos que puede ocasionar el no seguir las recomendaciones.

“Nos preocupa que ante ello Tlaxcala se rezague en salir a tiempo de la curva de contagios por no ser más estrictos, poner orden y disciplina como ciudadanos y autoridades en las medidas de la Secretaría de Salud federal ante esta pandemia”, subrayó.

Asimismo, precisó que la Coparmex Tlaxcala está consciente del impacto económico que representa ajustarse a estas medidas, “pero si no seguimos las recomendaciones como el distanciamiento y el quedarnos en casa, la reactivación social y económica en la entidad llevará más tiempo, lo que afecta tanto al sector formal como al informal”.

Por tanto, llamó a fortalecer la coordinación de acciones entre los presidentes municipales y de comunidad para el cumplimiento de las recomendaciones de la sana distancia.