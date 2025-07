Llama Alcalde cerrar filas en Morena: la militancia decidirá las candidaturas de 2027

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján hizo un llamado enérgico a cuidar el movimiento de infiltraciones, a cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, y a garantizar que sea la militancia y “no los pactos de élite y los de arriba”, la que defina tanto el perfil como el género de la persona que logre la candidatura al gobierno de Tlaxcala para los comicios del año 2027.

En su visita a Tlaxcala para dar inicio a la gira nacional de reorganización territorial de Morena, acompañada de la secretaria de Comunicación del CEN, Carolina Rangel Gracida; de la dirigente estatal del partido, Marcela González Castillo; de los senadores Ana Lilia Rivera Rivera y José Antonio Álvarez Lima, del diputado Federal, Raymundo Vázquez Conchas y; del líder de la bancada de Morena en el Congreso de Tlaxcala, Ever Alejandro Campech Avelar, Alcalde Luján avaló que haya varios aspirantes a la candidatura al gobierno de Tlaxcala, pues ello fortalece el trabajo de diálogo con las bases; sin embargo, advirtió que el método de encuesta será el único que defina quién será el o la contendiente, pues tampoco está definido el género de la persona que ocupe dicha nominación.

“No nos vamos a poner de acuerdo arriba, será el pueblo mediante encuestas serias y profesionales el que decida por la gubernatura y los demás cargos de elección popular, así que no habrá imposiciones”, dijo.

Estamos seguros que contamos hoy con la confianza de la gente, las encuestas son claras de cómo la ciudadanía ha visto un cambio en su vida cotidiana y confía en los gobiernos de Morena. Vamos a tener elecciones en esta entidad federativa en el dos mil veintisiete, vamos a cerrar filas todas en unidad.

“Tenemos una certeza que es lo que nos da fortaleza y unidad y es el reto, sabemos que es la encuesta la que va a determinar quiénes serán los mejores perfiles para representarnos, tanto para la gubernatura como para los congresos locales y el congreso federal, para las presidencias municipales, es la gente la que va a decidir. Son los ciudadanos de Tlaxcala los que les habremos de preguntar y habrán de definir de nuestras filas quiénes consideran que son los mejores perfiles. Hasta que ese momento llegue y esa encuesta se levante, todas y todos vamos a estar caminando a ras de tierra, tocando puertas, formando comités y trabajando en conjunto y en unidad”, apuntó.

Es más, enfatizó que si bien la legislación electoral es clara en cuanto a la paridad de género, el hecho de que una mujer, como Lorena Cuéllar Cisneros, hoy gobierne en Tlaxcala, no significa que tenga que seleccionarse un hombre para competir en 2027, sino que las circunstancias definirán el género.

Cuestionada sobre los nombres de diversos aspirantes a esa nominación, incluso dos de ellos a su lado, como Ana Lilia Rivera y el diputado Raymundo Vázquez, enfatizó que “todos tienen derecho a aspirar, pero será la encuesta, y sólo la encuesta, la que defina. No habrá imposiciones. Esa etapa se acabó”.

Y más aún, adelantó que Morena mantendrá su determinación de no permitir candidaturas de familiares inmediatos de actuales gobernantes. “Nada de hermanos, esposas, hijos o sobrinas en la boleta. En Morena no hay herencias políticas”, dijo, en un claro guiño a los lineamientos anti-nepotismo aprobados por el Consejo Nacional.

En tanto, la líderesa de Morena dejó claro que su partido no tolerará la corrupción ni la simulación, en clara alusión al caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Nosotros no somos iguales. En Morena no hay complicidades, nosotros no vamos a actuar de manera cómplice de absolutamente nadie que haya cometido un acto de corrupción, un delito. Si alguien cometió un delito o se desvió de los principios que le dan vida a nuestro movimiento, esa persona debe tener consecuencias y le toca a la autoridad responsable, al Poder Judicial y ahorita, a la autoridad ministerial o a la Fiscalía de Tabasco, continuar con las investigaciones. Hasta dónde tope…estas narrativas de tratar de decir que todos somos iguales, pues bueno, somos diferentes, nosotros creemos y apostamos por la justicia y por que no haya impunidad”, sostuvo.

Incluso, aseguró que la percepción ciudadana respecto al incremento de hechos delictivos en el país obedece a “una narrativa instalada por la derecha… Junio de este año fue el menos violento desde 2011. La estrategia funciona”.

No obstante, Alcalde Luján hizo un llamado a sus huestes: “Tenemos que cuidar a Morena. No permitir que intereses ajenos se infiltren. Esta revolución de las conciencias no se construyó para los de siempre. Aquí mandan las bases”.

En contraste, se le puntualizó que en Tlaxcala ya se perciben signos de presencia de grupos criminales, mientras que el gobierno estatal ha adquirido vehículos blindados sin justificar plenamente su necesidad, a lo que respondió que esas compras deben estar “plenamente justificadas por razones de seguridad” y no obedecer a caprichos o excesos. “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, sentenció.

En tanto, desde la sede estatal del partido, la exsecretaria de Gobernación subrayó que el movimiento atraviesa una etapa crucial de reestructuración nacional, por ello, en esta entidad, anunció que se instalarán comités de base en cada una de las 631 secciones electorales. La meta: formar estructuras territoriales que operen como células vivas del partido, “puerta por puerta, sin café ni componendas de cúpula”.

“La política no se hace desde la comodidad del escritorio. Se hace caminando, escuchando al pueblo”, remarcó. Según el calendario presentado, las asambleas seccionales comenzarán el 17 de agosto y culminarán en enero de 2026, con la elección de responsables por sección, quienes tendrán comunicación directa con la dirigencia nacional.